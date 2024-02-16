Полезны банановые сырники, которые не распадаются: чем заменить обычную муку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезны банановые сырники, которые не распадаются: чем заменить обычную муку

Достаточно трудно приготовить сырники, которые держат форму и, при этом, получаются не забитыми. Но все дело именно в скрепляющих ингредиентах, которые вы используете. Обычную пшеничную муку следует заменить, а также правильно добавить яйца.

Идея приготовления полезных банановых сырников опубликована на странице фудблогера Екатерины Брайло (ketiv_) в Instagram. Яйца полностью добавлять не нужно – только желток.

Полезны банановые сырники, которые не распадаются: чем заменить обычную муку

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 200 г
  • желток куриного яйца 1 шт
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  • банан – 1/2 небольшого
  • манка – 1 ст.л.
  • рисовая мука – 1 ст.л. для обрушения
  • изюм – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Полезны банановые сырники, которые не распадаются: чем заменить обычную муку

1. Сыр перетереть через сито.

2. Добавить желток, манку, рисовую муку, предварительно вымоченный изюм (залить кипятком в час и хорошо промыть).

3. Банан размять вилкой в состояние пюре и добавить в другие ингредиенты.

Полезны банановые сырники, которые не распадаются: чем заменить обычную муку

4. Все перемешать. Тесто получается нежное, не ушибленное (не добавляйте слишком много муки).

5. Рабочую поверхность присыпать мукой, сформировать ориентировочные шарики одинакового размера.

Полезны банановые сырники, которые не распадаются: чем заменить обычную муку

6. Обвалять их в муке, сформировать сырники с помощью стакана, подровнять ножом.

7. Сковороду смазать кокосовым маслом (можно маслом гхи), разогреть и выложить сырники.

Полезны банановые сырники, которые не распадаются: чем заменить обычную муку

8. Жарить на маленьком огне до румяной золотистой корочки с каждой стороны, затем можно под крышкой.

9. Переворачивать осторожно, когда подрумянится одна сторона, и так периодически переворачивать.

Полезны банановые сырники, которые не распадаются: чем заменить обычную муку

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