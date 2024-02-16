Достаточно трудно приготовить сырники, которые держат форму и, при этом, получаются не забитыми. Но все дело именно в скрепляющих ингредиентах, которые вы используете. Обычную пшеничную муку следует заменить, а также правильно добавить яйца.

Идея приготовления полезных банановых сырников опубликована на странице фудблогера Екатерины Брайло (ketiv_) в Instagram. Яйца полностью добавлять не нужно – только желток.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 200 г

желток куриного яйца 1 шт

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банан – 1/2 небольшого

манка – 1 ст.л.

рисовая мука – 1 ст.л. для обрушения

изюм – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сыр перетереть через сито.

2. Добавить желток, манку, рисовую муку, предварительно вымоченный изюм (залить кипятком в час и хорошо промыть).

3. Банан размять вилкой в состояние пюре и добавить в другие ингредиенты.

4. Все перемешать. Тесто получается нежное, не ушибленное (не добавляйте слишком много муки).

5. Рабочую поверхность присыпать мукой, сформировать ориентировочные шарики одинакового размера.

6. Обвалять их в муке, сформировать сырники с помощью стакана, подровнять ножом.

7. Сковороду смазать кокосовым маслом (можно маслом гхи), разогреть и выложить сырники.

8. Жарить на маленьком огне до румяной золотистой корочки с каждой стороны, затем можно под крышкой.

9. Переворачивать осторожно, когда подрумянится одна сторона, и так периодически переворачивать.

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