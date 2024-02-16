Полезны банановые сырники, которые не распадаются: чем заменить обычную муку
Достаточно трудно приготовить сырники, которые держат форму и, при этом, получаются не забитыми. Но все дело именно в скрепляющих ингредиентах, которые вы используете. Обычную пшеничную муку следует заменить, а также правильно добавить яйца.
Идея приготовления полезных банановых сырников опубликована на странице фудблогера Екатерины Брайло (ketiv_) в Instagram. Яйца полностью добавлять не нужно – только желток.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 200 г
- желток куриного яйца 1 шт
- банан – 1/2 небольшого
- манка – 1 ст.л.
- рисовая мука – 1 ст.л. для обрушения
- изюм – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сыр перетереть через сито.
2. Добавить желток, манку, рисовую муку, предварительно вымоченный изюм (залить кипятком в час и хорошо промыть).
3. Банан размять вилкой в состояние пюре и добавить в другие ингредиенты.
4. Все перемешать. Тесто получается нежное, не ушибленное (не добавляйте слишком много муки).
5. Рабочую поверхность присыпать мукой, сформировать ориентировочные шарики одинакового размера.
6. Обвалять их в муке, сформировать сырники с помощью стакана, подровнять ножом.
7. Сковороду смазать кокосовым маслом (можно маслом гхи), разогреть и выложить сырники.
8. Жарить на маленьком огне до румяной золотистой корочки с каждой стороны, затем можно под крышкой.
9. Переворачивать осторожно, когда подрумянится одна сторона, и так периодически переворачивать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: