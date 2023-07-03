Полезные бананово-шпинатные оладьи для завтрака: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Полезные бананово-шпинатные оладьи для завтрака: как приготовить

Оладьи – это идеальный вариант завтрака. Но для того, чтобы они были питательными и полезными – можно совместить в блюде шпинат и бананы. Изделия получаются пышными и отлично держат форму.

Идея приготовления бананово-шпинатных оладий опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. Будет очень питательно, если добавить голубику или клубнику.

Полезные бананово-шпинатные оладьи для завтрака: как приготовить

Ингредиенты:

  • банан – 1 шт
  • молоко – 100 мл
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  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • мука – 100 г
  • шпинат – пучок
  • ягоды: голубика, клубника и т.п.

Способ приготовления:

Полезные бананово-шпинатные оладьи для завтрака: как приготовить

1. Банан, шпинат и молоко измельчить блендером.

Полезные бананово-шпинатные оладьи для завтрака: как приготовить

2. Добавить другие ингредиенты.

3. Хорошо перемешать.

Полезные бананово-шпинатные оладьи для завтрака: как приготовить

4. Жарить на среднем огне с двух сторон к корочке.

5. Подавать со сметаной, йогуртом, орешками и ягодами.

Полезные бананово-шпинатные оладьи для завтрака: как приготовить

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