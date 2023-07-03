Оладьи – это идеальный вариант завтрака. Но для того, чтобы они были питательными и полезными – можно совместить в блюде шпинат и бананы. Изделия получаются пышными и отлично держат форму.

Идея приготовления бананово-шпинатных оладий опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. Будет очень питательно, если добавить голубику или клубнику.

Ингредиенты:

банан – 1 шт

молоко – 100 мл

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разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 100 г

шпинат – пучок

ягоды: голубика, клубника и т.п.

Способ приготовления:

1. Банан, шпинат и молоко измельчить блендером.

2. Добавить другие ингредиенты.

3. Хорошо перемешать.

4. Жарить на среднем огне с двух сторон к корочке.

5. Подавать со сметаной, йогуртом, орешками и ягодами.

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