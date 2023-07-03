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Полезные бананово-шпинатные оладьи для завтрака: как приготовить
Оладьи – это идеальный вариант завтрака. Но для того, чтобы они были питательными и полезными – можно совместить в блюде шпинат и бананы. Изделия получаются пышными и отлично держат форму.
Идея приготовления бананово-шпинатных оладий опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. Будет очень питательно, если добавить голубику или клубнику.
Ингредиенты:
- банан – 1 шт
- молоко – 100 мл
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 100 г
- шпинат – пучок
- ягоды: голубика, клубника и т.п.
Способ приготовления:
1. Банан, шпинат и молоко измельчить блендером.
2. Добавить другие ингредиенты.
3. Хорошо перемешать.
4. Жарить на среднем огне с двух сторон к корочке.
5. Подавать со сметаной, йогуртом, орешками и ягодами.
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