Как брауни: как приготовить полезные батончики на перекус за 20 минут
Батончики – это идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса для детей и взрослых. Для того чтобы они были полезны, десерт прекрасно дополнить орехами, семенами, сухофруктами и даже свежими фруктами. В то же время, следует отказаться от белого сахара и яиц.
Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных батончиков с яблоком и шоколадом.
Ингредиенты:
- арахисовая паста – 120 г
- неароматное масло – 50 мл
- коричневый сахар – 85 г
- яблочное пюре – 60 г
- ванильный экстракт – 1 ч. л.
- молотые семена льна – 1\2 ст. л. + вода – 1 ст. л.
- пшеничная мука – 160 г
- разрыхлитель – 1\2 ч. л.
- корица – 1\2 ч. л.
- шоколадные дропсы – 100 г
- яблоко – 150 г (порезанное кубиками)
Способ приготовления:
1. Для начала смешать муку с сахаром, корицей и разрыхлителем.
2. Отдельно смешать семена льна с водой и оставить в таком виде на 10 минут. Это будет заменителем яйца.
3. Смешать арахисовую пасту с маслом, яблочным пюре, добавить ванильный экстракт.
4. На этом этапе смешайте все влажные и сухие ингредиенты. В полученное тесто добавить шоколадные дропсы и кубики яблок.
5. Вылить тесто в прямоугольную или квадратную форму, разровнять. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут. Готовую выпечку охладить и порезать на кусочки. Приятного аппетита!
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