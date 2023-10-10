Батончики – это идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса для детей и взрослых. Для того чтобы они были полезны, десерт прекрасно дополнить орехами, семенами, сухофруктами и даже свежими фруктами. В то же время, следует отказаться от белого сахара и яиц.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных батончиков с яблоком и шоколадом.

Ингредиенты:

арахисовая паста – 120 г

неароматное масло – 50 мл

коричневый сахар – 85 г

яблочное пюре – 60 г

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ванильный экстракт – 1 ч. л.

молотые семена льна – 1\2 ст. л. + вода – 1 ст. л.

пшеничная мука – 160 г

разрыхлитель – 1\2 ч. л.

корица – 1\2 ч. л.

шоколадные дропсы – 100 г

яблоко – 150 г (порезанное кубиками)

Способ приготовления:

1. Для начала смешать муку с сахаром, корицей и разрыхлителем.

2. Отдельно смешать семена льна с водой и оставить в таком виде на 10 минут. Это будет заменителем яйца.

3. Смешать арахисовую пасту с маслом, яблочным пюре, добавить ванильный экстракт.

4. На этом этапе смешайте все влажные и сухие ингредиенты. В полученное тесто добавить шоколадные дропсы и кубики яблок.

5. Вылить тесто в прямоугольную или квадратную форму, разровнять. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут. Готовую выпечку охладить и порезать на кусочки. Приятного аппетита!

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