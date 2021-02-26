Полезные блины из двух ингредиентов: рецепт от диетолога

Врач-диетолог из Австралии Ребекка Готорн рассказала, как приготовить полезные панкейки всего из двух ингредиентов. Рецептом она поделилась в своем Instagram.

По ее словам, для приготовления понадобится всего два яйца и супер-спелый банан. От себя добавим, что для такого рецепта идеально подойдут переспелые бананы, которые уже начали темнеть.

"Если вы хотите сделать панкейки более пышными, вы можете добавить в смесь несколько столовых ложек овсяных хлопьев или муки – гречневой или цельнозерновой", – написала Ребекка.

Подавать можно с любимыми фруктами и ягодами. Источник: unsplash.com unsplash.com

Понадобится:

яйца – 2 шт.

большой спелый банан – 1 шт.

растительное масло – для смазывания

Как готовить:

Яйца взбить в миске. Банан размять вилкой и перемешать с яйцом. Антипригарную сковороду нагреть и немного смазать маслом. Наливать блинчики ложкой и жарить до золотистого цвета с двух сторон.

Подавать такие панкейки Ребекка советует со свежими фруктами и ягодами и поливать натуральным йогуртом, кленовым сиропом, медом или лимонным соком, смешанным с коричневым сахаром.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить "королевские блинчики": рецептом этого блюда в конце 50-х Елизавета II лично поделилась с Дуайтом Эйзенхауэром, который на тот момент был 34-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!