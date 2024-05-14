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Полезные бутерброды из трех ингредиентов: рецепт блюда для перекуса
Идеальное блюдо для перекуса – бутерброды. Но готовить их лучше всего из полезных и вкусных продуктов, например, свежие овощи, зелень, сыр, морепродукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с крем-сыром, свежими огурцами и кунжутом.
Ингредиенты:
- хлеб
- крем-сыр
- свежие огурцы
- кунжут
Способ приготовления:
1. Порежьте и поджарьте хлеб.
2. Намажьте хлеб крем-сыром, сверху выложите слайсы огурцов.
3. Сверху присыпьте кунжутом и можно есть!
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