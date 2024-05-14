Идеальное блюдо для перекуса – бутерброды. Но готовить их лучше всего из полезных и вкусных продуктов, например, свежие овощи, зелень, сыр, морепродукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с крем-сыром, свежими огурцами и кунжутом.

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Ингредиенты:

хлеб

крем-сыр

свежие огурцы

кунжут

Способ приготовления:

1. Порежьте и поджарьте хлеб.

2. Намажьте хлеб крем-сыром, сверху выложите слайсы огурцов.

3. Сверху присыпьте кунжутом и можно есть!

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