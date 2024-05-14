Полезные бутерброды из трех ингредиентов: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезные бутерброды

Идеальное блюдо для перекуса – бутерброды. Но готовить их лучше всего из полезных и вкусных продуктов, например, свежие овощи, зелень, сыр, морепродукты. 

Горячие бутерброды с яйцом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с крем-сыром, свежими огурцами и кунжутом.

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты: 

  • хлеб 
  • крем-сыр 
  • свежие огурцы 
  • кунжут

Способ приготовления: 

1. Порежьте и поджарьте хлеб.

Жареный хлеб

2. Намажьте хлеб крем-сыром, сверху выложите слайсы огурцов.

Крем-сыр

3. Сверху присыпьте кунжутом и можно есть! 

Готовые бутерброды

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