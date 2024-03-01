Намазки можно готовить из любых продуктов, начиная от рыбных консерв, заканчивая сыром, мясом, морепродуктами, крабовыми палочками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сардины, со сливочным сыром и вялеными томатами.

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Ингредиенты:

Багет

Оливковое масло

Сардина

Сливочный сыр

Вяленые томаты

Укроп

Способ приготовления:

1. Поджарьте хлеб и намажьте крем-сыром.

2. Разомните сардину, добавьте зелень, намажьте на хлеб.

3. Сверху добавьте вяленые томаты и зелень.

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