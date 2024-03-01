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Полезные бутерброды за 5 минут: из чего приготовить
Намазки можно готовить из любых продуктов, начиная от рыбных консерв, заканчивая сыром, мясом, морепродуктами, крабовыми палочками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сардины, со сливочным сыром и вялеными томатами.
Ингредиенты:
- Багет
- Оливковое масло
- Сардина
- Сливочный сыр
- Вяленые томаты
- Укроп
Способ приготовления:
1. Поджарьте хлеб и намажьте крем-сыром.
2. Разомните сардину, добавьте зелень, намажьте на хлеб.
3. Сверху добавьте вяленые томаты и зелень.
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