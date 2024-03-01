Полезные бутерброды за 5 минут: из чего приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусные бутерброды

Намазки можно готовить из любых продуктов, начиная от рыбных консерв, заканчивая сыром, мясом, морепродуктами, крабовыми палочками. 

Как из сардин приготовить вкусную намазку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сардины, со сливочным сыром и вялеными томатами.

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты:

  • Багет
  • Оливковое масло
  • Сардина
  • Сливочный сыр
  • Вяленые томаты
  • Укроп

Способ приготовления:

1. Поджарьте хлеб и намажьте крем-сыром.

Хлеб с сыром

2. Разомните сардину, добавьте зелень, намажьте на хлеб. 

Приготовление намазки

3. Сверху добавьте вяленые томаты и зелень. 

Готовые бутерброды

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