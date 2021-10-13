Полезные десерты из яблок без сахара: варианты элементарных блюд

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Полезные десерты из яблок без сахара: варианты элементарных блюд

Именно в осеннюю пору есть прекрасная возможность приготовить вкусные десерты из сезонных фруктов. Блюда получаются легкими и диетическими, если выбрать соответствующие ингредиенты и правильно их соединить. Особенно вкусная – выпечка из яблок, ведь такой продукт имеет натуральный солод, поэтому добавлять сахар не придется.

Редакция FoodOboz делится идеями приготовления полезных и простых десертов из яблок от украинского фудблогера body_antidiet.

Запеченные яблоки с изюмом. Идея опубликована на странице в Instagram.

Приготовление десертов с яблоками

Ингредиенты:

  • яблоки – 2 шт.

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  • творог 5-9% – 100 г

  • изюм – 20 г

  • подсластитель (лучше всего подойдет мед) – по вкусу

  • корица – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Из яблок убрать середину.

  2. Изюм залить кипятком на несколько минут.

  3. Сыр перетереть с подсластителем и добавить изюм.

  4. Начинить яблоки и поставить запекаться в предварительно разогретую духовку на 180 градусов до готовности.

Диетические блины из яблок. Идея опубликована на странице в Instagram.

Яблоки для диетических блинов

  • яйця – 2 шт.

  • овсяные хлопья – 1 стакан

  • яблоки – 1 шт.

  • разрыхлитель – 0.5 ч.л.

  • теплая вода – 50 мл

Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья измельчить в муку.

2. Добавить разрыхлитель, яйца.

3. Блендером взбить яблоки в пюре.

4. Добавить все в яично-овсяную смесь.

5. Жарить на сковородке.

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