Полезные десерты из яблок без сахара: варианты элементарных блюд
Именно в осеннюю пору есть прекрасная возможность приготовить вкусные десерты из сезонных фруктов. Блюда получаются легкими и диетическими, если выбрать соответствующие ингредиенты и правильно их соединить. Особенно вкусная – выпечка из яблок, ведь такой продукт имеет натуральный солод, поэтому добавлять сахар не придется.
Редакция FoodOboz делится идеями приготовления полезных и простых десертов из яблок от украинского фудблогера body_antidiet.
Запеченные яблоки с изюмом. Идея опубликована на странице в Instagram.
Ингредиенты:
яблоки – 2 шт.
творог 5-9% – 100 г
изюм – 20 г
подсластитель (лучше всего подойдет мед) – по вкусу
корица – по вкусу
Способ приготовления:
Из яблок убрать середину.
Изюм залить кипятком на несколько минут.
Сыр перетереть с подсластителем и добавить изюм.
Начинить яблоки и поставить запекаться в предварительно разогретую духовку на 180 градусов до готовности.
Диетические блины из яблок. Идея опубликована на странице в Instagram.
яйця – 2 шт.
овсяные хлопья – 1 стакан
яблоки – 1 шт.
разрыхлитель – 0.5 ч.л.
теплая вода – 50 мл
Способ приготовления:
1. Овсяные хлопья измельчить в муку.
2. Добавить разрыхлитель, яйца.
3. Блендером взбить яблоки в пюре.
4. Добавить все в яично-овсяную смесь.
5. Жарить на сковородке.
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