Полезные десерты из яблок без сахара: варианты элементарных блюд

Именно в осеннюю пору есть прекрасная возможность приготовить вкусные десерты из сезонных фруктов. Блюда получаются легкими и диетическими, если выбрать соответствующие ингредиенты и правильно их соединить. Особенно вкусная – выпечка из яблок, ведь такой продукт имеет натуральный солод, поэтому добавлять сахар не придется.

Редакция FoodOboz делится идеями приготовления полезных и простых десертов из яблок от украинского фудблогера body_antidiet.

Запеченные яблоки с изюмом. Идея опубликована на странице в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт.

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творог 5-9% – 100 г

изюм – 20 г

подсластитель (лучше всего подойдет мед) – по вкусу

корица – по вкусу

Способ приготовления:

Из яблок убрать середину. Изюм залить кипятком на несколько минут. Сыр перетереть с подсластителем и добавить изюм. Начинить яблоки и поставить запекаться в предварительно разогретую духовку на 180 градусов до готовности.

Диетические блины из яблок. Идея опубликована на странице в Instagram.

яйця – 2 шт.

овсяные хлопья – 1 стакан

яблоки – 1 шт.

разрыхлитель – 0.5 ч.л.

теплая вода – 50 мл

Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья измельчить в муку.

2. Добавить разрыхлитель, яйца.

3. Блендером взбить яблоки в пюре.

4. Добавить все в яично-овсяную смесь.

5. Жарить на сковородке.

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