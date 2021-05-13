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Екатерина Романова
Екатерина Романова
Тренер, диетолог, мастер спорта Все статьи автора

Полезные десерты, от которых не поправляются: рецепты

4.3т
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ТОП-3 полезных десертов

От этих десертов не поправляются.

РЕЦЕПТ 1

Ингредиенты:

  • Финики и курага - по 3 шт

  • Миндаль и кешью - по 5 шт

  • Мед натуральный - 1 ст.л

  • Лимонный сок - 1 ст.л

  • Какао - 2 ст.л

  • Кокосовая стружка - 1 ст.л

Все ингредиенты перемешать в блендере. Скатать маленькие шарики и обвалять их в кокосовой стружке. Охладить в холодильнике 35 минут или в морозильнике 10-15 минут.

РЕЦЕПТ 2

Ингредиенты:

  • Банан - 2 шт.

  • Какао - 1 ст.л

Очистить бананы, нарезать колечками и оставить на ночь в морозильнике. Утром взбить бананы в блендере. Добавить какао порошок. Можно добавить немного кокосовой стружки и вкусный полезный десерт в виде бананового мороженного готов.

РЕЦЕПТ 3

Ингредиенты:

  • Овсяние хлопья - 100 г

  • Сухофрукты -100 г

  • Орехи - 100 г

  • Кокосовая стружка - 1 ст.л

  • Кокосовое масло - 20 г

  • Кокосовое молоко - 3 ст л.

  • Мед - 30 г

  • Щепотка соли

Все ингредиенты размолоть в блендере до состояния крупной крошки. Форму выложить пергаментной бумагой, высыпать приготовленную массу, разровнять и хорошо прижать, утрамбовывая. Положить в холодильник на 2 часа.

Приятного аппетита.

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Автор
Екатерина Романова Екатерина Романова
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рецепт
Источник
Источник: Instagram Екатерины Романовой
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