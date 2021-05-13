ТОП-3 полезных десертов

От этих десертов не поправляются.

РЕЦЕПТ 1

Ингредиенты:

Финики и курага - по 3 шт

Миндаль и кешью - по 5 шт

Мед натуральный - 1 ст.л

Лимонный сок - 1 ст.л

Какао - 2 ст.л

Кокосовая стружка - 1 ст.л

Все ингредиенты перемешать в блендере. Скатать маленькие шарики и обвалять их в кокосовой стружке. Охладить в холодильнике 35 минут или в морозильнике 10-15 минут.

РЕЦЕПТ 2

Ингредиенты:

Банан - 2 шт.

Какао - 1 ст.л

Очистить бананы, нарезать колечками и оставить на ночь в морозильнике. Утром взбить бананы в блендере. Добавить какао порошок. Можно добавить немного кокосовой стружки и вкусный полезный десерт в виде бананового мороженного готов.

РЕЦЕПТ 3

Ингредиенты:

Овсяние хлопья - 100 г

Сухофрукты -100 г

Орехи - 100 г

Кокосовая стружка - 1 ст.л

Кокосовое масло - 20 г

Кокосовое молоко - 3 ст л.

Мед - 30 г

Щепотка соли

Все ингредиенты размолоть в блендере до состояния крупной крошки. Форму выложить пергаментной бумагой, высыпать приготовленную массу, разровнять и хорошо прижать, утрамбовывая. Положить в холодильник на 2 часа.

Приятного аппетита.

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