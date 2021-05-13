ТОП-3 полезных десертов
От этих десертов не поправляются.
РЕЦЕПТ 1
Ингредиенты:
Финики и курага - по 3 шт
Миндаль и кешью - по 5 шт
Мед натуральный - 1 ст.л
Лимонный сок - 1 ст.л
Какао - 2 ст.л
Кокосовая стружка - 1 ст.л
Все ингредиенты перемешать в блендере. Скатать маленькие шарики и обвалять их в кокосовой стружке. Охладить в холодильнике 35 минут или в морозильнике 10-15 минут.
РЕЦЕПТ 2
Ингредиенты:
Банан - 2 шт.
Какао - 1 ст.л
Очистить бананы, нарезать колечками и оставить на ночь в морозильнике. Утром взбить бананы в блендере. Добавить какао порошок. Можно добавить немного кокосовой стружки и вкусный полезный десерт в виде бананового мороженного готов.
РЕЦЕПТ 3
Ингредиенты:
Овсяние хлопья - 100 г
Сухофрукты -100 г
Орехи - 100 г
Кокосовая стружка - 1 ст.л
Кокосовое масло - 20 г
Кокосовое молоко - 3 ст л.
Мед - 30 г
Щепотка соли
Все ингредиенты размолоть в блендере до состояния крупной крошки. Форму выложить пергаментной бумагой, высыпать приготовленную массу, разровнять и хорошо прижать, утрамбовывая. Положить в холодильник на 2 часа.
Приятного аппетита.
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