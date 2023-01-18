Полезные домашние батончики: выпекать не придется
Такие батончики станут идеальным вариантом полезного перекуса, который придаст энергию на весь день. Особенно, если вы любите сладкое, но следите за своим питанием. Здесь только натуральные компоненты и никакого сахара. К тому же, ничего выпекать не придется.
Идея приготовления полезных батончиков без выпечки опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram.
Ингредиенты:
- 60 г воздушного риса
- 70 г масла
- 70 г меда
- 150 г арахисовой пасты
- 30 г грецких орехов
- 30 г сушеной абрикосы
Способ приготовления:
1. Аккуратно нагрейте масло, арахисовую пасту и мед в кастрюле, пока ингредиенты не соединятся.
2. Добавьте рис, измельченные грецкие орехи и абрикосы.
3. Перемешайте, переложите на противень застеленный бумагой для выпечки.
4. Поставьте в холодильник на 2 часа.
5. Украсьте шоколадной глазурью, нарежьте острым ножом.
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