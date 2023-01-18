Полезные домашние батончики: выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
618
Полезные домашние батончики: выпекать не придется

Такие батончики станут идеальным вариантом полезного перекуса, который придаст энергию на весь день. Особенно, если вы любите сладкое, но следите за своим питанием. Здесь только натуральные компоненты и никакого сахара. К тому же, ничего выпекать не придется.

Идея приготовления полезных батончиков без выпечки опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram.

Полезные домашние батончики: выпекать не придется

Ингредиенты:

  • 60 г воздушного риса
  • 70 г масла
  • 70 г меда
  • 150 г арахисовой пасты
  • 30 г грецких орехов
  • 30 г сушеной абрикосы
Видео дня

Способ приготовления:

Полезные домашние батончики: выпекать не придется

1. Аккуратно нагрейте масло, арахисовую пасту и мед в кастрюле, пока ингредиенты не соединятся.

Полезные домашние батончики: выпекать не придется

2. Добавьте рис, измельченные грецкие орехи и абрикосы.

Полезные домашние батончики: выпекать не придется

3. Перемешайте, переложите на противень застеленный бумагой для выпечки.

4. Поставьте в холодильник на 2 часа.

Полезные домашние батончики: выпекать не придется

5. Украсьте шоколадной глазурью, нарежьте острым ножом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты