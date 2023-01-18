Такие батончики станут идеальным вариантом полезного перекуса, который придаст энергию на весь день. Особенно, если вы любите сладкое, но следите за своим питанием. Здесь только натуральные компоненты и никакого сахара. К тому же, ничего выпекать не придется.

Идея приготовления полезных батончиков без выпечки опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram.

Ингредиенты:

60 г воздушного риса

70 г масла

70 г меда

150 г арахисовой пасты

30 г грецких орехов

30 г сушеной абрикосы

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Способ приготовления:

1. Аккуратно нагрейте масло, арахисовую пасту и мед в кастрюле, пока ингредиенты не соединятся.

2. Добавьте рис, измельченные грецкие орехи и абрикосы.

3. Перемешайте, переложите на противень застеленный бумагой для выпечки.

4. Поставьте в холодильник на 2 часа.

5. Украсьте шоколадной глазурью, нарежьте острым ножом.

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