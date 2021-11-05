Как приготовить полезные шоколадные конфеты: нужно лишь заменить начинку
Вкусные шоколадные и сладкие конфеты могут быть полезными и диетическими. Нужно только заменить традиционную калорийную начинку орехами и сухофруктами – блюдо получится легким и положительно повлияет на организм. Такой десерт стоит готовить дома – так вы точно будете уверены в качестве продукта.
Идея приготовления шоколадных конфет с сухофруктами от yourliia. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
финики – 200 г
курага – 150 г
миндаль 130 г
кокосовая стружка 30 г
шоколад черный для глазури – 80 г
Способ приготовления:
Замочить в кипятке на 5 минут финики и курагу.
Удалить косточки.
Орехи измельчить в крошку.
Добавить сухофрукты и все взбить в блендере.
Засыпать кокосовую стружку и еще раз измельчить.
Сформировать шарики.
Отправить в морозилку на 1 час.
На водяной бане растопить шоколад.
Полить им конфеты.
Поместите на ночь в холодильник.
Также, в домашних условиях можно приготовить вкусные конфеты рафаэлло, которые часто покупают в магазине.
Сырные рафаэлло от solnceva_marina. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
сыр – 200 г
мед по вкусу или 2 ст.л сахарной пудры
кокосовая стружка – 40 г + 10-20 г для обрушения
миндаль – 10-12 шт
Способ приготовления:
Смешать сыр вместе с медом, сахарной пудрой и кокосовой стружкой.
Смочить руки водой (чуть-чуть, чтобы сыр не размяк) и сформировать шарики.
Внутрь каждой конфеты поместить 1 орешек миндаля.
Обвалять шарики в кокосовой стружке и поставить в холодильник на 2 часа.
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