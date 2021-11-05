Как приготовить полезные шоколадные конфеты: нужно лишь заменить начинку

Вкусные шоколадные и сладкие конфеты могут быть полезными и диетическими. Нужно только заменить традиционную калорийную начинку орехами и сухофруктами – блюдо получится легким и положительно повлияет на организм. Такой десерт стоит готовить дома – так вы точно будете уверены в качестве продукта.

Идея приготовления шоколадных конфет с сухофруктами от yourliia. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

финики – 200 г

курага – 150 г

миндаль 130 г

кокосовая стружка 30 г

шоколад черный для глазури – 80 г

Способ приготовления:

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Замочить в кипятке на 5 минут финики и курагу. Удалить косточки. Орехи измельчить в крошку. Добавить сухофрукты и все взбить в блендере. Засыпать кокосовую стружку и еще раз измельчить. Сформировать шарики. Отправить в морозилку на 1 час. На водяной бане растопить шоколад. Полить им конфеты. Поместите на ночь в холодильник.

Также, в домашних условиях можно приготовить вкусные конфеты рафаэлло, которые часто покупают в магазине.

Сырные рафаэлло от solnceva_marina. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

сыр – 200 г

мед по вкусу или 2 ст.л сахарной пудры

кокосовая стружка – 40 г + 10-20 г для обрушения

миндаль – 10-12 шт

Способ приготовления:

Смешать сыр вместе с медом, сахарной пудрой и кокосовой стружкой.

Смочить руки водой (чуть-чуть, чтобы сыр не размяк) и сформировать шарики.

Внутрь каждой конфеты поместить 1 орешек миндаля.

Обвалять шарики в кокосовой стружке и поставить в холодильник на 2 часа.

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