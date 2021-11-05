Как приготовить полезные шоколадные конфеты: нужно лишь заменить начинку

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,8 т.
Как приготовить полезные шоколадные конфеты: нужно лишь заменить начинку

Вкусные шоколадные и сладкие конфеты могут быть полезными и диетическими. Нужно только заменить традиционную калорийную начинку орехами и сухофруктами – блюдо получится легким и положительно повлияет на организм. Такой десерт стоит готовить дома – так вы точно будете уверены в качестве продукта.

Идея приготовления шоколадных конфет с сухофруктами от yourliia. Опубликовано на странице Instagram.

Орехи и шоколад для конфет

Ингредиенты:

  • финики – 200 г

  • курага – 150 г

  • миндаль 130 г

  • кокосовая стружка 30 г

  • шоколад черный для глазури – 80 г

Способ приготовления:

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  1. Замочить в кипятке на 5 минут финики и курагу.

  2. Удалить косточки.

  3. Орехи измельчить в крошку.

  4. Добавить сухофрукты и все взбить в блендере.

  5. Засыпать кокосовую стружку и еще раз измельчить.

  6. Сформировать шарики.

  7. Отправить в морозилку на 1 час.

  8. На водяной бане растопить шоколад.

  9. Полить им конфеты.

  10. Поместите на ночь в холодильник.

Также, в домашних условиях можно приготовить вкусные конфеты рафаэлло, которые часто покупают в магазине.

Сырные рафаэлло от solnceva_marina. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • сыр – 200 г

  • мед по вкусу или 2 ст.л сахарной пудры

  • кокосовая стружка – 40 г + 10-20 г для обрушения

  • миндаль – 10-12 шт

приготовление домашних рафаэлло

Способ приготовления:

  • Смешать сыр вместе с медом, сахарной пудрой и кокосовой стружкой.

  • Смочить руки водой (чуть-чуть, чтобы сыр не размяк) и сформировать шарики.

  • Внутрь каждой конфеты поместить 1 орешек миндаля.

  • Обвалять шарики в кокосовой стружке и поставить в холодильник на 2 часа.

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