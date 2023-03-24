Гороховые оладьи

Овощные оладьи – вкусное, полезное весеннее и летнее блюдо. В этот период из можно готовить из абсолютно разных овощей, бобовых, грибов. Для пикантного вкуса добавьте в тесто чеснок, специи и зелень.

Кулинар Мирослава поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий из горошка, с луком и петрушкой.

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Советы:

Ингредиенты можете добавлять по вкусу, миксовать с кабачком, так тоже будет вкусно очень.

В качестве соуса выбирайте либо сметану просто, либо сметану с фетой и чесноком.

Лучше всего есть блюдо горячим.

Ингредиенты:

горошек 400 г

яйца – 4 шт.

мука – 180 г

разрыхлитель для теста или сода – 1 ч. л.

лук – 1 шт.

измельченная петрушка – 2 ст. л.

сыр Фета – 80 г

Способ приготовления:

1. Горошек отварите 4 минуты и отцедите.

2. В кухонный комбайн высыпьте муку, разрыхлитель, добавьте 4 яйца, мелко нарезанный лук, 200 г горошка и взбейте до однородности.

3. В готовую массу добавьте оставшийся горошек, сыр Фету и петрушку, перемешайте вручную.

4. Пожарьте с двух сторон оладьи.

Подавайте со сметаной!

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