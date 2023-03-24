Полезные и вкусные оладьи: из чего приготовить, кроме кабачков

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт оладий

Овощные оладьи – вкусное, полезное весеннее и летнее блюдо. В этот период из можно готовить из абсолютно разных овощей, бобовых, грибов. Для пикантного вкуса добавьте в тесто чеснок, специи и зелень. 

Гороховые оладьи

Кулинар Мирослава поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий из горошка, с луком и петрушкой. 

Рецепт оладий из гороха
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Советы: 

  • Ингредиенты можете добавлять по вкусу, миксовать с кабачком, так тоже будет вкусно очень. 
  • В качестве соуса выбирайте либо сметану просто, либо сметану с фетой и чесноком.
  • Лучше всего есть блюдо горячим.

Ингредиенты:

  • горошек 400 г
  • яйца – 4 шт. 
  • мука – 180 г
  • разрыхлитель для теста или сода – 1 ч. л.
  • лук – 1 шт. 
  • измельченная петрушка – 2 ст. л.
  • сыр Фета – 80 г

Способ приготовления:

1. Горошек отварите 4 минуты и отцедите. 

Вареный горох

2. В кухонный комбайн высыпьте муку, разрыхлитель, добавьте 4 яйца, мелко нарезанный лук, 200 г горошка и взбейте до однородности. 

Приготовление основы для оладий

3. В готовую массу добавьте оставшийся горошек, сыр Фету и петрушку, перемешайте вручную.

Готовая основа для оладий

4. Пожарьте с двух сторон оладьи

Сколько жарить оладьи

Подавайте со сметаной! 

Готовые оладьи

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