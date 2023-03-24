Гороховые оладьи

Полезные и вкусные оладьи: из чего приготовить, кроме кабачков
Овощные оладьи – вкусное, полезное весеннее и летнее блюдо. В этот период из можно готовить из абсолютно разных овощей, бобовых, грибов. Для пикантного вкуса добавьте в тесто чеснок, специи и зелень.
Кулинар Мирослава поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий из горошка, с луком и петрушкой.
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Советы:
- Ингредиенты можете добавлять по вкусу, миксовать с кабачком, так тоже будет вкусно очень.
- В качестве соуса выбирайте либо сметану просто, либо сметану с фетой и чесноком.
- Лучше всего есть блюдо горячим.
Ингредиенты:
- горошек 400 г
- яйца – 4 шт.
- мука – 180 г
- разрыхлитель для теста или сода – 1 ч. л.
- лук – 1 шт.
- измельченная петрушка – 2 ст. л.
- сыр Фета – 80 г
Способ приготовления:
1. Горошек отварите 4 минуты и отцедите.
2. В кухонный комбайн высыпьте муку, разрыхлитель, добавьте 4 яйца, мелко нарезанный лук, 200 г горошка и взбейте до однородности.
3. В готовую массу добавьте оставшийся горошек, сыр Фету и петрушку, перемешайте вручную.
4. Пожарьте с двух сторон оладьи.
Подавайте со сметаной!
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