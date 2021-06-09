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Полезные тосты за 5 минут: 3 вкусных рецепта

2.7т
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Когда нет времени для готовки, отличной альтернативой, например, оладкам могут стать вкусные тосты, ведь они очень сытные. А если к ним добавить овощи, рыбу, морепродукты – они мгновенно станут полезным вариантом для завтрака или даже ужина.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самые вкусные рецепты полезных тостов, которые вы приготовите буквально за 5 минут.

Как быстро приготовить тосты дома
Как быстро приготовить тосты дома. Источник: pixabay.com

1. Французские тосты с яблоками

Тосты с яблоками
Тосты с яблоками. Источник: okrugsveta.ua

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 50 г

  • Куриное яйцо – 1-2 шт.

  • Сахар – 1 ч. л.

  • Сливки – 50 мл

  • Яблоко – ½

  • Бриошь – 1 шт.

  • Корица – по вкусу

  • Молотый мускатный орех – по вкусу

  • Сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите яблоки, порежьте кубиком, добавьте корицу, мускатный орех, сахар и все хорошо перемешайте.

  2. На сковороде растопите масло, выложите яблоки, жарьте, пока они не станут мягкими и ароматными.

  3. Взбейте яйца со сливками, разрежьте бриошь пополам и хорошо их в этом обваляйте, выложите в сковороду, где жарились яблоки и жарьте до золотистой корочки.

  4. После – на готовые тосты выложите яблоки, присыпьте сахарной пудры и корицей.

2. Тосты с кинзой и яйцами

Вкусные тосты с кинзой
Вкусные тосты с кинзой. Источник: okrugsveta.ua

Ингредиенты:

  • Яйца – 1 шт.

  • Растительное масло – 1 ч. л.

  • Белый хлеб – 8 кусков

  • Зеленый лук – 1 пучок

  • Соль, молотый перец – 1 ч. л.

  • Зеленый рубленый лук – 1 ст. л.

  • Рубленная кинза (кориандр) – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с солью и перцем.

  2. Обмокните хлеб в эту смесь и поджарьте с двух сторон на сковороде до румяности.

  3. Измельчите кинзу, лук и выложите на хлеб, сложите один на один и разрежьте на 2 части.

Готовые тосты можно есть с овощами.

3. Тосты с печенью трески

Ингредиенты:

  • Печень трески – 230 г

  • Огурцы – 3 шт.

  • Авокадо – 1 шт.

  • Яйца – 2 шт.

  • Зеленый лук – 1 пучок

  • Красная икра – 100 г

  • Базилик – веточка

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вилкой разомните печень трески.

  2. Огурцы нужно почистить и мелко нарезать.

  3. Яйца отварить, очистить и нарезать.

  4. Половину авокадо также мелко нарезать.

  5. Все ингредиенты перемешать, посолить, мелко нарезать лук.

  6. Полученную смесь выложить на хлеб, сверху икру и базилик.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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