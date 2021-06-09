Полезные тосты за 5 минут: 3 вкусных рецепта

Когда нет времени для готовки, отличной альтернативой, например, оладкам могут стать вкусные тосты, ведь они очень сытные. А если к ним добавить овощи, рыбу, морепродукты – они мгновенно станут полезным вариантом для завтрака или даже ужина.
Редакция FoodOboz выбрала для вас самые вкусные рецепты полезных тостов, которые вы приготовите буквально за 5 минут.
1. Французские тосты с яблоками
Ингредиенты:
Сливочное масло – 50 г
Куриное яйцо – 1-2 шт.
Сахар – 1 ч. л.
Сливки – 50 мл
Яблоко – ½
Бриошь – 1 шт.
Корица – по вкусу
Молотый мускатный орех – по вкусу
Сахарная пудра – по вкусу
Способ приготовления:
Очистите яблоки, порежьте кубиком, добавьте корицу, мускатный орех, сахар и все хорошо перемешайте.
На сковороде растопите масло, выложите яблоки, жарьте, пока они не станут мягкими и ароматными.
Взбейте яйца со сливками, разрежьте бриошь пополам и хорошо их в этом обваляйте, выложите в сковороду, где жарились яблоки и жарьте до золотистой корочки.
После – на готовые тосты выложите яблоки, присыпьте сахарной пудры и корицей.
2. Тосты с кинзой и яйцами
Ингредиенты:
Яйца – 1 шт.
Растительное масло – 1 ч. л.
Белый хлеб – 8 кусков
Зеленый лук – 1 пучок
Соль, молотый перец – 1 ч. л.
Зеленый рубленый лук – 1 ст. л.
Рубленная кинза (кориандр) – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Взбейте яйца с солью и перцем.
Обмокните хлеб в эту смесь и поджарьте с двух сторон на сковороде до румяности.
Измельчите кинзу, лук и выложите на хлеб, сложите один на один и разрежьте на 2 части.
Готовые тосты можно есть с овощами.
3. Тосты с печенью трески
Ингредиенты:
Печень трески – 230 г
Огурцы – 3 шт.
Авокадо – 1 шт.
Яйца – 2 шт.
Зеленый лук – 1 пучок
Красная икра – 100 г
Базилик – веточка
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Вилкой разомните печень трески.
Огурцы нужно почистить и мелко нарезать.
Яйца отварить, очистить и нарезать.
Половину авокадо также мелко нарезать.
Все ингредиенты перемешать, посолить, мелко нарезать лук.
Полученную смесь выложить на хлеб, сверху икру и базилик.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить летние, освежающие, холодные супы, какими специями их лучше приправить.
Как приготовить на завтрак идеальный, пышный французский омлет "Пуляр" дома, из минимума продуктов и всего за 10 минут.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram