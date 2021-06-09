Полезные тосты за 5 минут: 3 вкусных рецепта

Когда нет времени для готовки, отличной альтернативой, например, оладкам могут стать вкусные тосты, ведь они очень сытные. А если к ним добавить овощи, рыбу, морепродукты – они мгновенно станут полезным вариантом для завтрака или даже ужина.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самые вкусные рецепты полезных тостов, которые вы приготовите буквально за 5 минут.

Как быстро приготовить тосты дома. Источник: pixabay.com

1. Французские тосты с яблоками

Тосты с яблоками. Источник: okrugsveta.ua

Ингредиенты:

Сливочное масло – 50 г

Куриное яйцо – 1-2 шт.

Сахар – 1 ч. л.

Сливки – 50 мл

Яблоко – ½

Бриошь – 1 шт.

Корица – по вкусу

Молотый мускатный орех – по вкусу

Сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите яблоки, порежьте кубиком, добавьте корицу, мускатный орех, сахар и все хорошо перемешайте. На сковороде растопите масло, выложите яблоки, жарьте, пока они не станут мягкими и ароматными. Взбейте яйца со сливками, разрежьте бриошь пополам и хорошо их в этом обваляйте, выложите в сковороду, где жарились яблоки и жарьте до золотистой корочки. После – на готовые тосты выложите яблоки, присыпьте сахарной пудры и корицей.

2. Тосты с кинзой и яйцами

Вкусные тосты с кинзой. Источник: okrugsveta.ua

Ингредиенты:

Яйца – 1 шт.

Растительное масло – 1 ч. л.

Белый хлеб – 8 кусков

Зеленый лук – 1 пучок

Соль, молотый перец – 1 ч. л.

Зеленый рубленый лук – 1 ст. л.

Рубленная кинза (кориандр) – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Взбейте яйца с солью и перцем. Обмокните хлеб в эту смесь и поджарьте с двух сторон на сковороде до румяности. Измельчите кинзу, лук и выложите на хлеб, сложите один на один и разрежьте на 2 части.

Готовые тосты можно есть с овощами.

3. Тосты с печенью трески

Ингредиенты:

Печень трески – 230 г

Огурцы – 3 шт.

Авокадо – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Зеленый лук – 1 пучок

Красная икра – 100 г

Базилик – веточка

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Вилкой разомните печень трески. Огурцы нужно почистить и мелко нарезать. Яйца отварить, очистить и нарезать. Половину авокадо также мелко нарезать. Все ингредиенты перемешать, посолить, мелко нарезать лук. Полученную смесь выложить на хлеб, сверху икру и базилик.

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