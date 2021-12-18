Полезные имбирные конфеты, которые можно есть всем: рецепт от фудблогера

Все без исключения любят вкусные конфеты, но это не только вкусный, но часто еще и вредный продукт. Так как для их изготовления используют много сахара, красителей, ароматизаторов и некачественного шоколада. Поэтому лучше всего – готовить их дома из натуральных продуктов – сухофруктов, орехов, меда, специй.

Фудблогер Виктория (vika.allison) поделилась в Instagram рецептом безопасных, вкусных и очен полезных конфет, которые можно есть всем.

Ингредиенты:

кешью – 100 г

финики без косточки – 40 г

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свежий имбирь – 10 г

сок и цедра 1/4 лимона

Способ приготовления:

1. Финики залейте теплой водой и оставьте на пару минут.

2. Орехи измельчите очень мелко.

3. Слейте воду из фиников, немного их отожмите, чтобы не были слишком влажные и добавьте к ним орехи.

4. Туда же натрите имбирь, цедру лимона и добавьте лимонный сок.

5. Переложите все в блендер и взбейте массу до однородности.

6. Влажными руками формируем шарики и оставляем в холодильнике на ночь.

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