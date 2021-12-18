Полезные имбирные конфеты, которые можно есть всем: рецепт от фудблогера

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,4 т.
Полезные имбирные конфеты

Все без исключения любят вкусные конфеты, но это не только вкусный, но часто еще и вредный продукт. Так как для их изготовления используют много сахара, красителей, ароматизаторов и некачественного шоколада. Поэтому лучше всего – готовить их дома из натуральных продуктов – сухофруктов, орехов, меда, специй.

Фудблогер Виктория (vika.allison) поделилась в Instagram рецептом безопасных, вкусных и очен полезных конфет, которые можно есть всем.

Рецепт полезных конфет

Ингредиенты:

  • кешью – 100 г

  • финики без косточки – 40 г

Свежий имбирь
Видео дня

  • свежий имбирь – 10 г

  • сок и цедра 1/4 лимона

Способ приготовления:

1. Финики залейте теплой водой и оставьте на пару минут.

Финики для десерта

2. Орехи измельчите очень мелко.

Полезные орехи

3. Слейте воду из фиников, немного их отожмите, чтобы не были слишком влажные и добавьте к ним орехи.

Домашние полезные конфеты

4. Туда же натрите имбирь, цедру лимона и добавьте лимонный сок.

Приготовление конфет

5. Переложите все в блендер и взбейте массу до однородности.

6. Влажными руками формируем шарики и оставляем в холодильнике на ночь.

Полезные конфеты

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты