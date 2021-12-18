Полезные имбирные конфеты, которые можно есть всем: рецепт от фудблогера
Все без исключения любят вкусные конфеты, но это не только вкусный, но часто еще и вредный продукт. Так как для их изготовления используют много сахара, красителей, ароматизаторов и некачественного шоколада. Поэтому лучше всего – готовить их дома из натуральных продуктов – сухофруктов, орехов, меда, специй.
Фудблогер Виктория (vika.allison) поделилась в Instagram рецептом безопасных, вкусных и очен полезных конфет, которые можно есть всем.
Ингредиенты:
кешью – 100 г
финики без косточки – 40 г
свежий имбирь – 10 г
сок и цедра 1/4 лимона
Способ приготовления:
1. Финики залейте теплой водой и оставьте на пару минут.
2. Орехи измельчите очень мелко.
3. Слейте воду из фиников, немного их отожмите, чтобы не были слишком влажные и добавьте к ним орехи.
4. Туда же натрите имбирь, цедру лимона и добавьте лимонный сок.
5. Переложите все в блендер и взбейте массу до однородности.
6. Влажными руками формируем шарики и оставляем в холодильнике на ночь.
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