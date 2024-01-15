Кабачковые оладьи – не только полезные, но и очень вкусные и очень простые в приготовлении. Для яркого вкуса добавьте твердый сыр, зелень, специи, чеснок.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий из кабачка, которые готовятся всего 10 минут.

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Ингредиенты:

кабачки – 3 шт.

яйца – 3 шт.

мука – 5-6 ст. л. (зависит от того, как вы отжмете влагу из кабачков)

сыр твердый – 150 г

соль, перец – по вкусу

зелень

чеснок – 3-4 зуб.

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на крупную терку и посолите. Оставьте на 10 минут, а затем отожмите лишнюю влагу. Добавьте яйца, муку, тертый сыр, специи, перец и давленый чеснок, все хорошо перемешайте. По желанию добавьте зелень.

2. На сковороде разогрейте масло и на среднем огне жарьте оладьи с двух сторон под крышкой примерно по 3 минуты.

Подавайте оладьи со сметаной!

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