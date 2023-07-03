Накормить детей – это всегда испытание. Малыши достаточно прихотливые, часто не хотят есть действительно полезные продукты. Поэтому если у вас нет времени придумывать всевозможные блюда – приготовьте такие творожные кексы. Для них вам понадобится всего пять простых компонентов. Изделия получаются достаточно питательными и сытными.

Идея приготовления кексов из твердого сыра для детей опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram. Вкуснее всего есть в теплом виде.

Ингредиенты:

50 г твердого сыра

1 белок

1 желток

1 ст.л. муки

1 ст.л. йогурта или сметаны

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Способ приготовления:

1. Сыр потереть.

2. Добавить желток.

3. Засыпать муку.

4. Положить сметану.

5. Всё хорошо перемешать.

6. Белок взбить по отдельности, а затем ввести в основную массу.

7. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Выходит 4 небольших кекса.

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