Полезные кексы из твердого сыра для детей на перекус: понадобится всего 5 компонентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезные кексы из твердого сыра для детей на перекус: понадобится всего 5 компонентов

Накормить детей – это всегда испытание. Малыши достаточно прихотливые, часто не хотят есть действительно полезные продукты. Поэтому если у вас нет времени придумывать всевозможные блюда – приготовьте такие творожные кексы. Для них вам понадобится всего пять простых компонентов. Изделия получаются достаточно питательными и сытными.

Идея приготовления кексов из твердого сыра для детей опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram. Вкуснее всего есть в теплом виде.

Полезные кексы из твердого сыра для детей на перекус: понадобится всего 5 компонентов

Ингредиенты:

  • 50 г твердого сыра
  • 1 белок
  • 1 желток
  • 1 ст.л. муки
  • 1 ст.л. йогурта или сметаны
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Способ приготовления:

Полезные кексы из твердого сыра для детей на перекус: понадобится всего 5 компонентов

1. Сыр потереть.

2. Добавить желток.

Полезные кексы из твердого сыра для детей на перекус: понадобится всего 5 компонентов

3. Засыпать муку.

Полезные кексы из твердого сыра для детей на перекус: понадобится всего 5 компонентов

4. Положить сметану.

5. Всё хорошо перемешать.

Полезные кексы из твердого сыра для детей на перекус: понадобится всего 5 компонентов

6. Белок взбить по отдельности, а затем ввести в основную массу.

7. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Выходит 4 небольших кекса.

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