Полезные кексы из твердого сыра для детей на перекус: понадобится всего 5 компонентов
Накормить детей – это всегда испытание. Малыши достаточно прихотливые, часто не хотят есть действительно полезные продукты. Поэтому если у вас нет времени придумывать всевозможные блюда – приготовьте такие творожные кексы. Для них вам понадобится всего пять простых компонентов. Изделия получаются достаточно питательными и сытными.
Идея приготовления кексов из твердого сыра для детей опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram. Вкуснее всего есть в теплом виде.
Ингредиенты:
- 50 г твердого сыра
- 1 белок
- 1 желток
- 1 ст.л. муки
- 1 ст.л. йогурта или сметаны
Способ приготовления:
1. Сыр потереть.
2. Добавить желток.
3. Засыпать муку.
4. Положить сметану.
5. Всё хорошо перемешать.
6. Белок взбить по отдельности, а затем ввести в основную массу.
7. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Выходит 4 небольших кекса.
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