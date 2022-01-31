Полезные кексы на завтрак, перекус и для детей: что приготовить из остатков лаваша

Что только не готовят из лаваша: пироги, лазанью, шаурму, закуски и рулеты. Очень часто после приготовления таких блюд остается много остатков лаваша. Но их точно не следует выбрасывать. Ибо они могут стать основой для вкуснейших несоленых кексов. Блюдо можно есть на завтрак, перекус и даже давать детям в школу.

Рецептом кексов из лаваша поделилась фудблогер Кристина Городинская (kristi_cooking) на собственной странице в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 200 г

молоко – 100 мл

яйца – 4 шт

перец сладкий – 1\2 шт

сыр твердый – 120 г

соль, перец

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Начинку использовать по собственному вкусу: говядина, куриное филе, грибы, зелень, овощи.

Способ приготовления:

1. Остатки лаваша нарезать ножницами на мелкие куски и залить теплым молоком.

2. Взбить яйца. Посолить и поперчить. Полученную массу добавить в лаваш. Оставить на 3-4 минуты.

3. Измельчить перец, творог натереть на терке. Соедините все ингредиенты и перемешайте.

4. Формочки смазать маслом. Заполнить тестом.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

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