Полезные конфеты "Рафаэлло" за 15 минут: без муки, сахара и выпекания
Популярные кокосовые конфеты "Рафаэлло" очень легко приготовить в домашних условиях. Интересно, что для их приготовления понадобится всего три основных ингредиента, а сам десерт не содержит сахар, муку и масло, его даже не придется выпекать.
Фудблогер Екатерина Волошина (voloshyna.katrin) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных кокосовых конфет "Рафаэлло".
Ингредиенты:
- сыр (5%) – 300 г
- мед – 4 ст. л.
- кокосовая стружка – 40 г
- миндаль
Способ приготовления:
1. Для начала нужно смешать творог, мед и часть кокосовой стружки. Перемешать с помощью блендера.
2. Из полученной массы сформировать шарики среднего размера, по желанию можно завернуть в начинку миндаль.
3. Готовые конфеты обвалять в кокосовой стружке и оставить в холодильнике на час для стабилизации. Приятного аппетита!
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