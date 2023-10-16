Популярные кокосовые конфеты "Рафаэлло" очень легко приготовить в домашних условиях. Интересно, что для их приготовления понадобится всего три основных ингредиента, а сам десерт не содержит сахар, муку и масло, его даже не придется выпекать.

Фудблогер Екатерина Волошина (voloshyna.katrin) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных кокосовых конфет "Рафаэлло".

Ингредиенты:

сыр (5%) – 300 г

мед – 4 ст. л.

кокосовая стружка – 40 г

миндаль

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно смешать творог, мед и часть кокосовой стружки. Перемешать с помощью блендера.

2. Из полученной массы сформировать шарики среднего размера, по желанию можно завернуть в начинку миндаль.

3. Готовые конфеты обвалять в кокосовой стружке и оставить в холодильнике на час для стабилизации. Приятного аппетита!

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