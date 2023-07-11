Полезные ленивые вареники на завтрак: чем заменить традиционную пшеничную муку
Очень удачное блюдо для завтрака – это ленивые вареники. Они получаются достаточно сытными и быстро готовятся. Но по традиционной технологии в тесто добавляется обычная пшеничная мука. Если вы хотите сделать самый важный прием пищи более полезным – используйте рисовую.
Идея приготовления полезных ленивых вареников на завтрак опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. Вам понадобится всего 4 простых компонента.
Ингредиенты:
- сыр – 180 г
- желток
- рисовая мука – 30 г
- сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сыр обязательно перетри через сито.
2. Смешать все ингредиенты.
3. Вымешать тесто.
4. Оно должно быть упругим, но не плотным.
5. Сформировать ленивые вареники. Внутрь можно добавить любимую начинку. Поместить в морозилку, пока не закипит вода.
6. Отварить ленивые вареники в солено-сладкой воде.
7. Перемешать с теплым сливочным маслом.
8. Подавать со сметаной. К сметане можно добавить также сгущенку или мед.
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