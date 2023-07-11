Полезные ленивые вареники на завтрак: чем заменить традиционную пшеничную муку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
183
Полезные ленивые вареники на завтрак: чем заменить традиционную пшеничную муку

Очень удачное блюдо для завтрака – это ленивые вареники. Они получаются достаточно сытными и быстро готовятся. Но по традиционной технологии в тесто добавляется обычная пшеничная мука. Если вы хотите сделать самый важный прием пищи более полезным – используйте рисовую.

Идея приготовления полезных ленивых вареников на завтрак опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. Вам понадобится всего 4 простых компонента.

Полезные ленивые вареники на завтрак: чем заменить традиционную пшеничную муку

Ингредиенты:

  • сыр – 180 г
  • желток
  • рисовая мука – 30 г
  • сахар – по вкусу
Видео дня

Способ приготовления:

Полезные ленивые вареники на завтрак: чем заменить традиционную пшеничную муку

1. Сыр обязательно перетри через сито.

2. Смешать все ингредиенты.

Полезные ленивые вареники на завтрак: чем заменить традиционную пшеничную муку

3. Вымешать тесто.

4. Оно должно быть упругим, но не плотным.

Полезные ленивые вареники на завтрак: чем заменить традиционную пшеничную муку

5. Сформировать ленивые вареники. Внутрь можно добавить любимую начинку. Поместить в морозилку, пока не закипит вода.

6. Отварить ленивые вареники в солено-сладкой воде.

Полезные ленивые вареники на завтрак: чем заменить традиционную пшеничную муку

7. Перемешать с теплым сливочным маслом.

8. Подавать со сметаной. К сметане можно добавить также сгущенку или мед.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты