Очень удачное блюдо для завтрака – это ленивые вареники. Они получаются достаточно сытными и быстро готовятся. Но по традиционной технологии в тесто добавляется обычная пшеничная мука. Если вы хотите сделать самый важный прием пищи более полезным – используйте рисовую.

Идея приготовления полезных ленивых вареников на завтрак опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. Вам понадобится всего 4 простых компонента.

Ингредиенты:

сыр – 180 г

желток

рисовая мука – 30 г

сахар – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Сыр обязательно перетри через сито.

2. Смешать все ингредиенты.

3. Вымешать тесто.

4. Оно должно быть упругим, но не плотным.

5. Сформировать ленивые вареники. Внутрь можно добавить любимую начинку. Поместить в морозилку, пока не закипит вода.

6. Отварить ленивые вареники в солено-сладкой воде.

7. Перемешать с теплым сливочным маслом.

8. Подавать со сметаной. К сметане можно добавить также сгущенку или мед.

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