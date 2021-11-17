Полезные начинки для лаваша: лучшие сочетания

Светлана Фус
Светлана Фус
FoodOboz / Мнения
3,8 т.
Полезные начинки для лаваша: лучшие сочетания

Выбор начинки ограничивается лишь ее калорийностью. В остальном же чем начинить лаваш зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений.⁣⁣⠀

  • Нежирный творог + зелень + чеснок.⁣⁣⠀

  • Курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская корчица. ⁣⁣⠀

  • Слабосоленая семга + свежий огурец + зелень, +несколько капель лимонного сока.⁣⁣⠀

  • Консервированный тунец в собственном соку+ листья салата + свежий огурец + помидор+ болгарский перец.⁣⁣⠀

  • Сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока⁣⁣⠀

  • Творог + банан (в духовку на 5-10 минут)⁣⁣⠀

Видео дня

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Вкусной и диетической начинкой для лаваша станут:⁣⁣⠀

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  • вареное куриное или индюшиное филе;⁣⁣⠀

  • нежирные твердые сыры;⁣⁣⠀

  • йогурты без добавок;⁣⁣⠀

  • обезжиренный творог;⁣⁣⠀

  • жареные грибы;⁣⁣⠀

  • овощи;⁣⁣⠀

  • любая зелень;⁣⁣⠀

  • морепродукты (в том числе морской коктейль);⁣⁣⠀

  • рыба (особенно филе из нежирных сортов);⁣⁣⠀

  • хумус;⁣⁣⠀

  • маринованный лук;⁣⁣⠀

  • чеснок (немного);⁣⁣⠀

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В качестве специй в диетической начинке рекомендовано использовать молотый черный перец и соль. Желающим заправить начинку лучше всего пользоваться растительным маслом, предпочтительнее – оливковым. Если рецепт требует обжарки, рекомендовано воспользоваться небольшим количеством растительного масла.⠀

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Пишите в комментариях, какая ваша самая любимая начинка для лаваша?

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Источник:Instagram Светланы Фус

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