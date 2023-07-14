Полезные оладьи из моркови на завтрак: получаются рыхлыми и сытными.

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
54
Полезные оладьи из моркови на завтрак: получаются рыхлыми и сытными.

Сочную молодую морковь уже можно приобрести во многих магазинах и на рынках. Именно из такого овоща получаются очень вкусные и сытные оладьи. Они идеально подойдут для питательного завтрака.

Идея приготовления сочных морковных оладий на завтрак опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kusja_ в Instagram. Морковное тесто получается достаточно густым и отлично держит форму.

Полезные оладьи из моркови на завтрак: получаются рыхлыми и сытными.

Ингредиенты:

  • морковь – 120 г (2 шт среднего размера)
Видео дня
  • сыр твердый – 50 г (если нет весов, возьмите небольшой кусок примерно с большой палец толщиной)
  • разрыхлитель – 6 г (полная ч.л.)
  • мука – 150 г (15 ст.л.)
  • яйца – 1 шт
  • молоко – 120 мл (12 ст.л.)
  • сливочное масло – 30 г (4 ч.л.)
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Полезные оладьи из моркови на завтрак: получаются рыхлыми и сытными.

1. Морковь мелко натереть, добавить яйцо и теплое молоко (не слишком нагретое), перемешать.

2. Взбить блендером до однородности. Если нет блендера – этот шаг можно упустить. Текстура будет менее однородной, но на вкус это не повлияет никоим образом.

Полезные оладьи из моркови на завтрак: получаются рыхлыми и сытными.

3. Муку просеять и смешать со специями и разрыхлителем.

Полезные оладьи из моркови на завтрак: получаются рыхлыми и сытными.

4. Частями вмешать в морковную массу. Наконец влить растопленное сливочное масло и добавить сыр. Его можно как порезать на маленькие кусочки, так и натереть.

Полезные оладьи из моркови на завтрак: получаются рыхлыми и сытными.

5. Оставить массу на 10-15 минут, прикрыв полотенцем.

Полезные оладьи из моркови на завтрак: получаются рыхлыми и сытными.

6. Жарить с обеих сторон на сухой сковороде до золотистой корочки. Если сковорода не антипригарная – оладьи будут гореть. Поэтому нужно налить немного растительного масла.

7. Подавать со сметанкой или белым йогуртом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты