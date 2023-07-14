Полезные оладьи из моркови на завтрак: получаются рыхлыми и сытными.
Сочную молодую морковь уже можно приобрести во многих магазинах и на рынках. Именно из такого овоща получаются очень вкусные и сытные оладьи. Они идеально подойдут для питательного завтрака.
Идея приготовления сочных морковных оладий на завтрак опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kusja_ в Instagram. Морковное тесто получается достаточно густым и отлично держит форму.
Ингредиенты:
- морковь – 120 г (2 шт среднего размера)
- сыр твердый – 50 г (если нет весов, возьмите небольшой кусок примерно с большой палец толщиной)
- разрыхлитель – 6 г (полная ч.л.)
- мука – 150 г (15 ст.л.)
- яйца – 1 шт
- молоко – 120 мл (12 ст.л.)
- сливочное масло – 30 г (4 ч.л.)
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь мелко натереть, добавить яйцо и теплое молоко (не слишком нагретое), перемешать.
2. Взбить блендером до однородности. Если нет блендера – этот шаг можно упустить. Текстура будет менее однородной, но на вкус это не повлияет никоим образом.
3. Муку просеять и смешать со специями и разрыхлителем.
4. Частями вмешать в морковную массу. Наконец влить растопленное сливочное масло и добавить сыр. Его можно как порезать на маленькие кусочки, так и натереть.
5. Оставить массу на 10-15 минут, прикрыв полотенцем.
6. Жарить с обеих сторон на сухой сковороде до золотистой корочки. Если сковорода не антипригарная – оладьи будут гореть. Поэтому нужно налить немного растительного масла.
7. Подавать со сметанкой или белым йогуртом.
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