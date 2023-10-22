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Полезные оладьи из цветной капусты вместо драников: готовятся 15 минут
Цветная капуста – очень полезный овощ, который обязательно нужно добавить в рацион. Но просто в отварном виде продукт не имеет какого-то особенного вкуса. Поэтому очень удачной идеей будет сделать сытные оладьи.
Идея приготовления полезных оладий из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram. Блюдо может быть отличным вариантом перекуса.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1 шт. (примерно 500 г)
- яйца – 2 шт.
- лук – 30 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- мука – 3-4 ст.л.
- фарш (сырый)
- крабовые палочки
- сыр по желанию
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Сырую цветную капусту взбить в блендере (можно натереть на терке).
2. Добавить яйца.
3. Положить измельченный лук.
4. Выжать чеснок.
5. Засыпать муку.
6. Положить фарш и натереть сыр.
7. Добавить специи.
8. Отлично перемешать ложкой.
9. Жарить на среднем огне с двух сторон.
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