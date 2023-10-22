Полезные оладьи из цветной капусты вместо драников: готовятся 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезные оладьи из цветной капусты вместо драников: готовятся 15 минут

Цветная капуста – очень полезный овощ, который обязательно нужно добавить в рацион. Но просто в отварном виде продукт не имеет какого-то особенного вкуса. Поэтому очень удачной идеей будет сделать сытные оладьи.

Идея приготовления полезных оладий из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram. Блюдо может быть отличным вариантом перекуса.

Полезные оладьи из цветной капусты вместо драников: готовятся 15 минут

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 1 шт. (примерно 500 г)
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  • яйца – 2 шт.
  • лук – 30 г
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • мука – 3-4 ст.л.
  • фарш (сырый)
  • крабовые палочки
  • сыр по желанию
  • соль, перец

Способ приготовления:

Полезные оладьи из цветной капусты вместо драников: готовятся 15 минут

1. Сырую цветную капусту взбить в блендере (можно натереть на терке).

2. Добавить яйца.

3. Положить измельченный лук.

Полезные оладьи из цветной капусты вместо драников: готовятся 15 минут

4. Выжать чеснок.

5. Засыпать муку.

Полезные оладьи из цветной капусты вместо драников: готовятся 15 минут

6. Положить фарш и натереть сыр.

7. Добавить специи.

Полезные оладьи из цветной капусты вместо драников: готовятся 15 минут

8. Отлично перемешать ложкой.

9. Жарить на среднем огне с двух сторон.

Полезные оладьи из цветной капусты вместо драников: готовятся 15 минут

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