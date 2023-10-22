Цветная капуста – очень полезный овощ, который обязательно нужно добавить в рацион. Но просто в отварном виде продукт не имеет какого-то особенного вкуса. Поэтому очень удачной идеей будет сделать сытные оладьи.

Идея приготовления полезных оладий из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram. Блюдо может быть отличным вариантом перекуса.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 шт. (примерно 500 г)

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яйца – 2 шт.

лук – 30 г

чеснок – 2-3 зубчика

мука – 3-4 ст.л.

фарш (сырый)

крабовые палочки

сыр по желанию

соль, перец

Способ приготовления:

1. Сырую цветную капусту взбить в блендере (можно натереть на терке).

2. Добавить яйца.

3. Положить измельченный лук.

4. Выжать чеснок.

5. Засыпать муку.

6. Положить фарш и натереть сыр.

7. Добавить специи.

8. Отлично перемешать ложкой.

9. Жарить на среднем огне с двух сторон.

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