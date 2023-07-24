Полезные оладьи на завтрак с овсянкой: можно давать детям
Если вам или вашим детям не очень нравится овсянка, но вы хотите добавить этот полезный продукт в свой рацион – приготовьте оладьи. Они быстро жарятся, получаются пышными. Именно здесь овсянка отлично сочетается с бананом, корицей и становится действительно вкусной.
Идея приготовления овсяных оладий на завтрак опубликована на странице фудблогера Карины с ником karina_solodka в Instagram. Перед жаркой не забудьте хорошо разогреть сковороду.
Ингредиенты:
- овсянка – 6-7 ст.л.
- куриное яйцо – 1 шт
- молоко – 50 мл
- банан – 2 шт
- корица – по вкусу
- масло растительное/сливочное – для жарки
Способ приготовления:
1. Овсянку измельчите на муку в кофемолке. Если есть готовая овсяная мука – можно взять ее.
2. Соедините с яйцом, молоком и бананом, который следует предварительно передавить вилкой.
3. Перемешайте до однородности.
4. Добавьте немного корицы.
5. Снова перемешайте.
6. Разогретую сковороду легко смажьте маслом и ложкой выложите оладьи.
7. Из такого количества ингредиентов выходит 8 оладий.
8. Жарить с обеих сторон. Подавать со сметаной или фруктовым пюре.
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