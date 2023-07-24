Полезные оладьи на завтрак с овсянкой: можно давать детям

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Полезные оладьи на завтрак с овсянкой: можно давать детям

Если вам или вашим детям не очень нравится овсянка, но вы хотите добавить этот полезный продукт в свой рацион – приготовьте оладьи. Они быстро жарятся, получаются пышными. Именно здесь овсянка отлично сочетается с бананом, корицей и становится действительно вкусной.

Идея приготовления овсяных оладий на завтрак опубликована на странице фудблогера Карины с ником karina_solodka в Instagram. Перед жаркой не забудьте хорошо разогреть сковороду.

Полезные оладьи на завтрак с овсянкой: можно давать детям

Ингредиенты:

  • овсянка – 6-7 ст.л.
  • куриное яйцо – 1 шт
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  • молоко – 50 мл
  • банан – 2 шт
  • корица – по вкусу
  • масло растительное/сливочное – для жарки

Способ приготовления:

Полезные оладьи на завтрак с овсянкой: можно давать детям

1. Овсянку измельчите на муку в кофемолке. Если есть готовая овсяная мука – можно взять ее.

2. Соедините с яйцом, молоком и бананом, который следует предварительно передавить вилкой.

Полезные оладьи на завтрак с овсянкой: можно давать детям

3. Перемешайте до однородности.

4. Добавьте немного корицы.

Полезные оладьи на завтрак с овсянкой: можно давать детям

5. Снова перемешайте.

6. Разогретую сковороду легко смажьте маслом и ложкой выложите оладьи.

Полезные оладьи на завтрак с овсянкой: можно давать детям

7. Из такого количества ингредиентов выходит 8 оладий.

8. Жарить с обеих сторон. Подавать со сметаной или фруктовым пюре.

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