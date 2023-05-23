Полезные овощные блины за 10 минут: как приготовить идеальное тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блинов

Домашние блины можно готовить на молоке, кефире, кипятке, самое важное – чтобы тесто было однородным и не забитым мукой. Для начинки можно использовать любые продукты, начиная из соленых – капуста, зелень, грибы, мясо, заканчивая сладкими – творог, ягоды, мак. 

Вкусные блины с творогом

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусных блинов с овощами, которые будут очень тонкими и при этом не будут рваться. 

Рецепт блинов
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Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт. 
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – щепотка 
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л. 
  • мука – 100 г
  • молоко – 200 мл
  • кипяток – 100 мл
  • масло – 2 ст. л.

Начинка: 

  • "цедра" брокколи
  • морковь
  • зеленый лук
  • черный кунжут

Способ приготовления:

1. Яйца, соль, сахар, сода и половину молока перемешайте, добавьте муку и сделайте густое однородное тесто. Затем добавьте остатки молока и кипяток, растительное масло. Перемешайте и оставьте тесто на 10 минут. 

Тесто с овощами для блинов

2. Натрите брокколи на терке или нарежьте ножом. Морковь перебейте в блендере, лук мелко нарежьте. Добавьте в тесто и перемешайте. 

Приготовление блинов

3. Пожарьте блины, можно посыпать в процессе приготовления кунжутом. 

Готовые блины

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