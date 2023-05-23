Полезные овощные блины за 10 минут: как приготовить идеальное тесто
Домашние блины можно готовить на молоке, кефире, кипятке, самое важное – чтобы тесто было однородным и не забитым мукой. Для начинки можно использовать любые продукты, начиная из соленых – капуста, зелень, грибы, мясо, заканчивая сладкими – творог, ягоды, мак.
Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусных блинов с овощами, которые будут очень тонкими и при этом не будут рваться.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 1 ст. л.
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- мука – 100 г
- молоко – 200 мл
- кипяток – 100 мл
- масло – 2 ст. л.
Начинка:
- "цедра" брокколи
- морковь
- зеленый лук
- черный кунжут
Способ приготовления:
1. Яйца, соль, сахар, сода и половину молока перемешайте, добавьте муку и сделайте густое однородное тесто. Затем добавьте остатки молока и кипяток, растительное масло. Перемешайте и оставьте тесто на 10 минут.
2. Натрите брокколи на терке или нарежьте ножом. Морковь перебейте в блендере, лук мелко нарежьте. Добавьте в тесто и перемешайте.
3. Пожарьте блины, можно посыпать в процессе приготовления кунжутом.
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