Домашние блины можно готовить на молоке, кефире, кипятке, самое важное – чтобы тесто было однородным и не забитым мукой. Для начинки можно использовать любые продукты, начиная из соленых – капуста, зелень, грибы, мясо, заканчивая сладкими – творог, ягоды, мак.

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусных блинов с овощами, которые будут очень тонкими и при этом не будут рваться.

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 1 ст. л.

соль – щепотка

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

мука – 100 г

молоко – 200 мл

кипяток – 100 мл

масло – 2 ст. л.

Начинка:

"цедра" брокколи

морковь

зеленый лук

черный кунжут

Способ приготовления:

1. Яйца, соль, сахар, сода и половину молока перемешайте, добавьте муку и сделайте густое однородное тесто. Затем добавьте остатки молока и кипяток, растительное масло. Перемешайте и оставьте тесто на 10 минут.

2. Натрите брокколи на терке или нарежьте ножом. Морковь перебейте в блендере, лук мелко нарежьте. Добавьте в тесто и перемешайте.

3. Пожарьте блины, можно посыпать в процессе приготовления кунжутом.

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