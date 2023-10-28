Полезные овощные оладьи: быстрое блюдо для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт овощных оладий

Из осенних овощей можно готовить не только салаты, но и вкусные, полезные котлеты, оладьи. Для приготовления лучше всего подойдет картофель, свекла, капуста.

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом полезных овощных оладий, которые готовятся всего 10 минут.

Рецепт оладий

Ингредиенты:

  • кабачок
  • тыква
  • свекла
  • капуста
  • морковь
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 1-2 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень – пучок

Способ приготовления:

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1. Овощи сыре натрите, посолите, дать постоять и отдавите от лишней влаги. Молодую капусту не следует отжимать.

Сырые овощи для оладий

2. Добавьте яйца, муку, специи, зелень и перемешайте.

Приготовление основы для оладий

3. Жарьте оладьи на среднем огне.

Сколько жарить оладьи

Подавайте с рукколой, яйцами пашот, соленой рыбой, икраой, йогуртом.

Готовые оладьи

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