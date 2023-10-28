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Полезные овощные оладьи: быстрое блюдо для обеда и ужина
Из осенних овощей можно готовить не только салаты, но и вкусные, полезные котлеты, оладьи. Для приготовления лучше всего подойдет картофель, свекла, капуста.
Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом полезных овощных оладий, которые готовятся всего 10 минут.
Ингредиенты:
- кабачок
- тыква
- свекла
- капуста
- морковь
- яйца – 1 шт.
- мука – 1-2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Овощи сыре натрите, посолите, дать постоять и отдавите от лишней влаги. Молодую капусту не следует отжимать.
2. Добавьте яйца, муку, специи, зелень и перемешайте.
3. Жарьте оладьи на среднем огне.
Подавайте с рукколой, яйцами пашот, соленой рыбой, икраой, йогуртом.
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