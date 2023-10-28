Из осенних овощей можно готовить не только салаты, но и вкусные, полезные котлеты, оладьи. Для приготовления лучше всего подойдет картофель, свекла, капуста.

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом полезных овощных оладий, которые готовятся всего 10 минут.

Ингредиенты:

кабачок

тыква

свекла

капуста

морковь

яйца – 1 шт.

мука – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

зелень – пучок

Способ приготовления:

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1. Овощи сыре натрите, посолите, дать постоять и отдавите от лишней влаги. Молодую капусту не следует отжимать.

2. Добавьте яйца, муку, специи, зелень и перемешайте.

3. Жарьте оладьи на среднем огне.

Подавайте с рукколой, яйцами пашот, соленой рыбой, икраой, йогуртом.

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