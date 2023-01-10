Свекла – это основа не только для борща и салатов, но и для сладких панкейков. Блюдо получается очень полезным и питательным. А для того, чтобы изделия держали форму и не распадались, в тесто нужно добавить овсянку.

Идея приготовления панкейков из свеклы опубликована на странице фудблогера Нины Ткач (ninatkachseniak) в Instagram.

Ингредиенты:

35 г овсяных хлопьев быстрого приготовления (можно овсянаную муку)

10 г кокосовой стружки (мука кокосовая)

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1/4 ч.л. разрыхлителя

60-70 г вареной свеклы

1 яйцо

30 мл.воды

Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья и кокосовую стружку перемолоть в кофемолке до состояния муки (или, как в этом варианте, овсяную и кокосовую муку), добавить разрыхлитель и перемешать.

2. Свеклу натереть на мелкой терке, добавить воду и яйцо, перемешать блендером до однородности или перемешать ложкой.

3. Добавить сухие ингредиенты, хорошо перемешать и дать настояться 5 минут.

4. Жарить на разогретой сковороде с маслом под крышкой на небольшом огне до готовности. Выход 4-5 штук

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