Полезные салаты из капусты, которые необходимо есть зимой: топ-4

В холодное время года наш организм нуждается в еще большем количестве витаминах и полезных веществ. И если летом их легко можно получить из сезонных фруктов или овощей, то что же делать зимой? На помощь приходит капуста – бюджетная, низкокалорийная, витаминная и полезная. Из нее можно приготовить очень легкие и одновременно супер-полезные салаты.

Идеями салатов поделилась диетология martamarudova. Опубликовано в Instagram.

1. Капуста, морковь, чеснок, петрушка и греческий йогурт.

2. Капуста, морковь, сельдерей, брынза, греческий йогурт.

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3. Капуста, цуккини, лук, мята, оливковое масло.

4. Капуста, перец, лук, семена, оливковое масло.

Также можно приготовить очень вкусную тушеную капусту. Ранее фудблогерка Анна Станкевич поделилась рецептом тушеной капусты со сливками. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1\2 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

сливки – 300 г

сметана – 2 ст. л.

соль, перец, масло

Способ приготовления:

1. Нарезать овощи – капусту тонко шинковать, морковь натереть на большой терке, лук и чеснок мелко нарезать.

2. Смешать капусту с морковью и поставить тушиться на средний огонь, добавить 100 г воды в кастрюлю, чтобы не пригорела.

3. Отдельно поджарить лук до золотистого цвета на небольшом количестве растительного масла.

4. В полуготовую капусту добавить нарезанный чеснок и тушить еще 5 минут.

5. Добавить в капусту сливки и сметану. Посолить.

6. Накрыть крышкой и на минимальном огне тушить еще 5-7 минут.

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