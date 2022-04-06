Если вы давно в поисках альтернативы сладостям с большим содержанием сахара, то вам обязательно нужно обратить свое внимание на полезные домашние конфеты. Для их приготовления понадобятся такие основные ингредиенты, как сухофрукты и орехи. Важно, что такие конфеты не нужно выпекать, так что для приготовления вы потратите минимум времени.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных шоколадных конфет с финиками.

Ингредиенты:

финики – 200 г

какао-порошок – 50 г

кокосовая стружка – 50 г

черный шоколад – 100 г

соль

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Способ приготовления:

1. Финики залить кипятком и дать постоять 15 минут.

2. Слить с фиников воду, снять кожицу и убрать косточки. Вилкой превратить сухофрукты в пюре.

3. Добавить к финикам соль, какао, кокосовую стружку. Перемешайте и поставьте в холодильник на 30 минут.

4. Сформировать шарики.

5. Тем временем растопить шоколад.

6. Опустить каждый шарик в шоколад, после чего обвалять в кокосовой стружке.

7. Поставить конфеты в холодильник на 1 час.

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