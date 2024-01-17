Полезные сосиски для детей из натуральных ингредиентов: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Полезные сосиски для детей из натуральных ингредиентов: как приготовить

В магазинных сосисках очень много разнообразных красителей и усилителей вкуса. Поэтому значительно полезнее будет приготовить изделия в домашних условиях. Для этого идеально подойдет курица.

Идея приготовления полезных домашних сосисок для детей опубликована на странице фудблогерки с ником prikorm_kids_menu в Instagram. Они получаются очень сочными.

Полезные сосиски для детей из натуральных ингредиентов: как приготовить

Ингредиенты:

  • 200 грамм куриное мясо (лучше выбирать филе из бедра или голени, оно более сочное)
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  • 1 маленький лук
  • кусочек хлеба (замочить в молоке)
  • 1 яйцо
  • щепотка мускатного ореха
  • щепотка паприки
  • щепотка сушеного чеснока
  • щепотка прованских трав
  • соль

Способ приготовления:

Полезные сосиски для детей из натуральных ингредиентов: как приготовить

1. Мясо, лук, хлеб и яйцо взбить в чаше блендера (можно все перекрутить на мясорубке).

2. Добавить приправы.

Полезные сосиски для детей из натуральных ингредиентов: как приготовить

3. Переложить в любые силиконовые формочки.

Полезные сосиски для детей из натуральных ингредиентов: как приготовить

4. Готовить на пару 20-30 минут.

Полезные сосиски для детей из натуральных ингредиентов: как приготовить

5. Если готовите в духовке – 20 минут (ориентируйтесь по духовке).

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