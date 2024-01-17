В магазинных сосисках очень много разнообразных красителей и усилителей вкуса. Поэтому значительно полезнее будет приготовить изделия в домашних условиях. Для этого идеально подойдет курица.

Идея приготовления полезных домашних сосисок для детей опубликована на странице фудблогерки с ником prikorm_kids_menu в Instagram. Они получаются очень сочными.

Ингредиенты:

200 грамм куриное мясо (лучше выбирать филе из бедра или голени, оно более сочное)

Видео дня

1 маленький лук

кусочек хлеба (замочить в молоке)

1 яйцо

щепотка мускатного ореха

щепотка паприки

щепотка сушеного чеснока

щепотка прованских трав

соль

Способ приготовления:

1. Мясо, лук, хлеб и яйцо взбить в чаше блендера (можно все перекрутить на мясорубке).

2. Добавить приправы.

3. Переложить в любые силиконовые формочки.

4. Готовить на пару 20-30 минут.

5. Если готовите в духовке – 20 минут (ориентируйтесь по духовке).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: