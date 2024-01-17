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Полезные сосиски для детей из натуральных ингредиентов: как приготовить
В магазинных сосисках очень много разнообразных красителей и усилителей вкуса. Поэтому значительно полезнее будет приготовить изделия в домашних условиях. Для этого идеально подойдет курица.
Идея приготовления полезных домашних сосисок для детей опубликована на странице фудблогерки с ником prikorm_kids_menu в Instagram. Они получаются очень сочными.
Ингредиенты:
- 200 грамм куриное мясо (лучше выбирать филе из бедра или голени, оно более сочное)
- 1 маленький лук
- кусочек хлеба (замочить в молоке)
- 1 яйцо
- щепотка мускатного ореха
- щепотка паприки
- щепотка сушеного чеснока
- щепотка прованских трав
- соль
Способ приготовления:
1. Мясо, лук, хлеб и яйцо взбить в чаше блендера (можно все перекрутить на мясорубке).
2. Добавить приправы.
3. Переложить в любые силиконовые формочки.
4. Готовить на пару 20-30 минут.
5. Если готовите в духовке – 20 минут (ориентируйтесь по духовке).
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