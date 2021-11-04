Полезные соусы и заправки к салатам: 6 универсальных вариантов

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,1 т.
Полезные соусы и заправки к салатам: 6 универсальных вариантов

Салат всегда был и остается универсальным блюдом, которое выступает в качестве перекуса, основного приема пищи. Довольно часто хозяйки не знают, чем заправить салат, кроме майонеза или обычного масла. И этим самым могут свести на нет всю пользу блюда.

Диетолог Анастасия Белоус поделилась полезными вариантами соусов и заправок для салатов. Опубликовано на странице в Instagram.

Оливковый соус для летних салатов

Ингредиенты:

Соус на основе оливкового масла и лимонного сока
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Гуакамоле для пасты, салатов и для тостов

Ингредиенты:

Гуакамоле

Томатный к салатам и готовым блюдам

Ингредиенты:

Томатный соус

Легкий летний

Ингредиенты:

Соус на основе йогурта и огурца

Песто

Ингредиенты:

Соус на основе зеленого и оливкового масла

Кешью-соус

Ингредиенты:

Соус на основе кешью

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