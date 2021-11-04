Полезные соусы и заправки к салатам: 6 универсальных вариантов

Салат всегда был и остается универсальным блюдом, которое выступает в качестве перекуса, основного приема пищи. Довольно часто хозяйки не знают, чем заправить салат, кроме майонеза или обычного масла. И этим самым могут свести на нет всю пользу блюда.

Диетолог Анастасия Белоус поделилась полезными вариантами соусов и заправок для салатов. Опубликовано на странице в Instagram.

Оливковый соус для летних салатов

Ингредиенты:

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Гуакамоле для пасты, салатов и для тостов

Ингредиенты:

Авокадо – 1\2 шт

Лимонный сок – 1 ч. л.

Вода – 2 ст. л.

Морская соль

Паприка

Томатный к салатам и готовым блюдам

Ингредиенты:

Запеченные помидоры – 1 шт

Запеченный перец – 1 шт

Оливковое масло – 1 ст. л.

Зелень – 1 пучок

Соль

Специи

Чеснок

Легкий летний

Ингредиенты:

Натуральный йогурт

Тертый огурец

Укроп

Чеснок

Соль

Перец

Специи

Песто

Ингредиенты:

Зелень

Оливковое масло

Орехи

Соль

Специи

Кешью-соус

Ингредиенты:

Кешью – 30 г

Соевый соус \растительное молоко – 1\2 ст

Чеснок – 1\2 зубчика

Соль

Специи

Зелень

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