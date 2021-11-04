Полезные соусы и заправки к салатам: 6 универсальных вариантов
Салат всегда был и остается универсальным блюдом, которое выступает в качестве перекуса, основного приема пищи. Довольно часто хозяйки не знают, чем заправить салат, кроме майонеза или обычного масла. И этим самым могут свести на нет всю пользу блюда.
Диетолог Анастасия Белоус поделилась полезными вариантами соусов и заправок для салатов. Опубликовано на странице в Instagram.
Оливковый соус для летних салатов
Ингредиенты:
Лимонный сок винный уксус
Куркума\копченая паприка
Морская соль
Гуакамоле для пасты, салатов и для тостов
Ингредиенты:
Авокадо – 1\2 шт
Лимонный сок – 1 ч. л.
Вода – 2 ст. л.
Морская соль
Томатный к салатам и готовым блюдам
Ингредиенты:
Запеченные помидоры – 1 шт
Запеченный перец – 1 шт
Оливковое масло – 1 ст. л.
Зелень – 1 пучок
Соль
Специи
Легкий летний
Ингредиенты:
Песто
Ингредиенты:
Зелень
Орехи
Соль
Специи
Кешью-соус
Ингредиенты:
Кешью – 30 г
Соевый соус \растительное молоко – 1\2 ст
Чеснок – 1\2 зубчика
Соль
Специи
Зелень
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