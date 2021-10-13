Полезные тыквенные блины по рецепту Лизы Глинской
Тыква – очень полезный осенний продукт, богат необходимыми витаминами и микроэлементами, которые так необходимы организму, особенно – в осенний и зимний периоды. Стоит отметить, что ее можно запекать, добавлять в пироги, варить кашу и даже – готовить напитки.
Кулинар Лиза Глинская на своем YouTube-канале поделилась рецептом вкусных тыквенных блинов, которые, кстати, вы, может, и не готовили, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
тыквенное пюре – 200 г
мука – 80-100 г
молоко – 250 мл
яйца – 3 шт.
сахар – 30 г
растительное или сливочное масло – 30 мл
соль – щепотка
Способ приготовления:
Тыкву помойте, очистите жесткую кожуру и нарежьте мелким кубиком, переложите в сотейник, залейте водой и варите около 15 минут, пока тыква не станет мягкой.
Готовую тыкву переложите в блендер, взбейте до однородности.
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и тыквенным пюре, добавьте муку, соль и хорошо перемешайте, чтоб не было комков.
Добавьте после теплое молоко и снова хорошо перемешайте.
В конце в тесто влейте горячее сливочное масло, перемешайте и пожарьте блины.
Начинку для блинов можно сделать творожную, она отлично подойдет.