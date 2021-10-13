Полезные тыквенные блины по рецепту Лизы Глинской

Тыква – очень полезный осенний продукт, богат необходимыми витаминами и микроэлементами, которые так необходимы организму, особенно – в осенний и зимний периоды. Стоит отметить, что ее можно запекать, добавлять в пироги, варить кашу и даже – готовить напитки.

Кулинар Лиза Глинская на своем YouTube-канале поделилась рецептом вкусных тыквенных блинов, которые, кстати, вы, может, и не готовили, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

тыквенное пюре – 200 г

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мука – 80-100 г

молоко – 250 мл

яйца – 3 шт.

сахар – 30 г

растительное или сливочное масло – 30 мл

соль – щепотка

Способ приготовления:

Тыкву помойте, очистите жесткую кожуру и нарежьте мелким кубиком, переложите в сотейник, залейте водой и варите около 15 минут, пока тыква не станет мягкой. Готовую тыкву переложите в блендер, взбейте до однородности. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и тыквенным пюре, добавьте муку, соль и хорошо перемешайте, чтоб не было комков. Добавьте после теплое молоко и снова хорошо перемешайте. В конце в тесто влейте горячее сливочное масло, перемешайте и пожарьте блины.

Начинку для блинов можно сделать творожную, она отлично подойдет.