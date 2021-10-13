Полезные тыквенные блины по рецепту Лизы Глинской

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
2,3 т.
Лиза Глинская поделилась рецептом тыквенных блинов

Тыква – очень полезный осенний продукт, богат необходимыми витаминами и микроэлементами, которые так необходимы организму, особенно – в осенний и зимний периоды. Стоит отметить, что ее можно запекать, добавлять в пироги, варить кашу и даже – готовить напитки.

Кулинар Лиза Глинская на своем YouTube-канале поделилась рецептом вкусных тыквенных блинов, которые, кстати, вы, может, и не готовили, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как приготовить вкусные блины из тыквы

Ингредиенты:

  • тыквенное пюре – 200 г

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  • мука – 80-100 г

  • молоко – 250 мл

  • яйца – 3 шт.

  • сахар – 30 г

  • растительное или сливочное масло – 30 мл

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Тыкву помойте, очистите жесткую кожуру и нарежьте мелким кубиком, переложите в сотейник, залейте водой и варите около 15 минут, пока тыква не станет мягкой.

  2. Готовую тыкву переложите в блендер, взбейте до однородности.

  3. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и тыквенным пюре, добавьте муку, соль и хорошо перемешайте, чтоб не было комков.

  4. Добавьте после теплое молоко и снова хорошо перемешайте.

  5. В конце в тесто влейте горячее сливочное масло, перемешайте и пожарьте блины.

Начинку для блинов можно сделать творожную, она отлично подойдет.

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