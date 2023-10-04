Тыква – это полезный осенний суперфуд. Ее можно добавлять не только в супы, каши, салаты, но и в десерты. К примеру, сырники. Тыквенные сырники – это необычный десерт для завтрака или на перекус, они получаются невероятно вкусные и красивые благодаря яркому желтому цвету.

Фудблогер Юлия Копецони на своем канале (Рецепты Джулии) в YouTube поделилась рецептом тыквенных сырников.

Ингредиенты:

творог – 500 г

пюре тыквы – 100 г

яйца – 1 шт

сахар – 50 г

манная крупа – 70 г

соль, ваниль

Способ приготовления:

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1. Заранее нужно запечь тыкву до готовности и превратить ее мякоть в пюре.

2. Для приготовления теста на сырники нужно смешать творог, тыквенное пюре, яйцо, сахар, манку, соль и ваниль. Все тщательно перемешать. Готовое тесто бросить на 20-30 минут.

3. На этом этапе нужно выложить тесто на присыпанную поверхность мукой. Раскатать его в колбаску и нарезать порционными кусками. Из каждого куска сформировать сырники.

4. Пожарить сырники на разогретой сковороде. Приятного аппетита!

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