Полезные тыквенные сырники, которые идеально держат форму: рецепт без муки
Тыква – это полезный осенний суперфуд. Ее можно добавлять не только в супы, каши, салаты, но и в десерты. К примеру, сырники. Тыквенные сырники – это необычный десерт для завтрака или на перекус, они получаются невероятно вкусные и красивые благодаря яркому желтому цвету.
Фудблогер Юлия Копецони на своем канале (Рецепты Джулии) в YouTube поделилась рецептом тыквенных сырников.
Ингредиенты:
- творог – 500 г
- пюре тыквы – 100 г
- яйца – 1 шт
- сахар – 50 г
- манная крупа – 70 г
- соль, ваниль
Способ приготовления:
1. Заранее нужно запечь тыкву до готовности и превратить ее мякоть в пюре.
2. Для приготовления теста на сырники нужно смешать творог, тыквенное пюре, яйцо, сахар, манку, соль и ваниль. Все тщательно перемешать. Готовое тесто бросить на 20-30 минут.
3. На этом этапе нужно выложить тесто на присыпанную поверхность мукой. Раскатать его в колбаску и нарезать порционными кусками. Из каждого куска сформировать сырники.
4. Пожарить сырники на разогретой сковороде. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: