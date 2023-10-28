Видео дня
Полезные яблочные кексы без муки и сахара для детей: удобно брать в школу на перекус
Если ваш ребенок не может жить без сладкого – сделайте для него такиекексы. В составе нет сахара и муки. Сладкий вкус выпечке добавляют яблоки и тыква.
Идея приготовления яблочных кексов с тыквой за 5 минут для детей опубликована на странице фудблогерки Ульяны с ником retsepty_dlya_ditey в Instgaram. Такую выпечку очень удобно давать ребенку в школу на перекус.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт
- сыр кисломочный – 80 грамм
- яблоки очищенные – 25 грамм (сырые)
- тыква готова – 70 грамм
- 1 ст.л. сметаны
- 2 финика
Способ приготовления:
1. Яблоко, тыкву мелко нарезаем.
2. Финик обдаем кипятком и мелко нарезаем.
3. Взбиваем блендером яйцо, творог, сметану.
4. Добавляем нарезанные яблоко, тыкву и финик.
5. Отправляем в формы и в микроволновку на 5 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: