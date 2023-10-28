Если ваш ребенок не может жить без сладкого – сделайте для него такиекексы. В составе нет сахара и муки. Сладкий вкус выпечке добавляют яблоки и тыква.

Идея приготовления яблочных кексов с тыквой за 5 минут для детей опубликована на странице фудблогерки Ульяны с ником retsepty_dlya_ditey в Instgaram. Такую выпечку очень удобно давать ребенку в школу на перекус.

Ингредиенты:

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яйцо – 1 шт

сыр кисломочный – 80 грамм

яблоки очищенные – 25 грамм (сырые)

тыква готова – 70 грамм

1 ст.л. сметаны

2 финика

Способ приготовления:

1. Яблоко, тыкву мелко нарезаем.

2. Финик обдаем кипятком и мелко нарезаем.

3. Взбиваем блендером яйцо, творог, сметану.

4. Добавляем нарезанные яблоко, тыкву и финик.

5. Отправляем в формы и в микроволновку на 5 минут.

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