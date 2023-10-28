Полезные яблочные кексы без муки и сахара для детей: удобно брать в школу на перекус

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Полезные яблочные кексы без муки и сахара для детей: удобно брать в школу на перекус

Если ваш ребенок не может жить без сладкого – сделайте для него такиекексы. В составе нет сахара и муки. Сладкий вкус выпечке добавляют яблоки и тыква.

Идея приготовления яблочных кексов с тыквой за 5 минут для детей опубликована на странице фудблогерки Ульяны с ником retsepty_dlya_ditey в Instgaram. Такую выпечку очень удобно давать ребенку в школу на перекус.

Полезные яблочные кексы без муки и сахара для детей: удобно брать в школу на перекус

Ингредиенты:

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  • яйцо – 1 шт
  • сыр кисломочный – 80 грамм
  • яблоки очищенные – 25 грамм (сырые)
  • тыква готова – 70 грамм
  • 1 ст.л. сметаны
  • 2 финика

Способ приготовления:

Полезные яблочные кексы без муки и сахара для детей: удобно брать в школу на перекус

1. Яблоко, тыкву мелко нарезаем.

2. Финик обдаем кипятком и мелко нарезаем.

Полезные яблочные кексы без муки и сахара для детей: удобно брать в школу на перекус

3. Взбиваем блендером яйцо, творог, сметану.

4. Добавляем нарезанные яблоко, тыкву и финик.

Полезные яблочные кексы без муки и сахара для детей: удобно брать в школу на перекус

5. Отправляем в формы и в микроволновку на 5 минут.

Полезные яблочные кексы без муки и сахара для детей: удобно брать в школу на перекус

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