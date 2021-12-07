Полезный белковый чизкейк на завтрак по рецепту Светланы Фус

Беспроигрышным продуктом для завтрака был и остается – полезный творог. Из него можно приготовить очень много разных блюд на любой вкус, начиная от сырников, заканчивая запеканками и ватрушками. Также творог можно есть просто с сезонными ягодами, фруктами, орехами и полезным медом.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook поделилось рецептом вкусного белкового чизкейка, который вы приготовите всего за 40 минут.

Ингредиенты:

овсяные отруби – 4 ст. л.

мягкий творог – 2 ст. л.

яйца – 1 шт.

стевия – щепотка

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Крем:

мягкий творог – 400 г

яйца – 2 шт.

натуральный йогурт – 1 ст. л.

сода – щепотка

стевия – щепотка

Способ приготовления:

1. Корж: смешайте все ингредиенты, хорошо перемешайте и выложите в форму, отправьте 15 минут в духовку и выпекайте при 180 С. Корж должен быть как крекер по с структуре.

2. Крем: смешайте мягкий творог с яйцом, добавьте натуральный йогурт, соду, стевию.

3. Белки взбейте отдельно и добавьте в готовый крем, все хорошо перемешайте и вылейте на остывший корж, хорошо разровняйте, чтобы не было пузырьков и отправьте в духовку на 30-40 минут.

Готовый чизкейк можно есть сразу, но лучше поставить в холодильник, чтобы он хорошо настоялся.

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