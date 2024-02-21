Сельдь является очень полезной и вкусной рыбой, которую можно самостоятельно мариновать, а еще готовить из нее салаты, бутерброды, закуски и пикантный форшмак.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, полезного форшмака с яблоком, сливочным маслом.

Видео дня

Ингредиенты:

300 г филе с/соленой сельди

2 вареных яйца

0,5 луковицы

1 маленькое кислое яблоко

70г размягченного сливочного масла

соль, перец по вкусу

0,5-1 ч. л. сока лимона

Способ приготовления:

1. Филе сельди мелко порубите.

2. Вареные яйца и яблоко натрите на мелкой терке, лук мелко порежьте.

3. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте лимонный сок, сливочное масло, соль и перец. Хорошо перемешайте и подавайте с подсушенным темным хлебом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: