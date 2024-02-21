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Полезный домашний форшмак с яблоком и маслом: рецепт самой вкусной и бюджетной закуски
Сельдь является очень полезной и вкусной рыбой, которую можно самостоятельно мариновать, а еще готовить из нее салаты, бутерброды, закуски и пикантный форшмак.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, полезного форшмака с яблоком, сливочным маслом.
Ингредиенты:
- 300 г филе с/соленой сельди
- 2 вареных яйца
- 0,5 луковицы
- 1 маленькое кислое яблоко
- 70г размягченного сливочного масла
- соль, перец по вкусу
- 0,5-1 ч. л. сока лимона
Способ приготовления:
1. Филе сельди мелко порубите.
2. Вареные яйца и яблоко натрите на мелкой терке, лук мелко порежьте.
3. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте лимонный сок, сливочное масло, соль и перец. Хорошо перемешайте и подавайте с подсушенным темным хлебом!
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