Полезный домашний форшмак с яблоком и маслом: рецепт самой вкусной и бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезный домашний форшмак с яблоком и маслом: рецепт самой вкусной и бюджетной закуски

Сельдь является очень полезной и вкусной рыбой, которую можно самостоятельно мариновать, а еще готовить из нее салаты, бутерброды, закуски и пикантный форшмак. 

Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, полезного форшмака с яблоком, сливочным маслом. 

Рецепт форшмака
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Ингредиенты: 

  • 300 г филе с/соленой сельди
  • 2 вареных яйца
  • 0,5 луковицы
  • 1 маленькое кислое яблоко
  • 70г размягченного сливочного масла
  • соль, перец по вкусу
  • 0,5-1 ч. л. сока лимона

Способ приготовления: 

1. Филе сельди мелко порубите. 

Сельдь для блюда

2. Вареные яйца и яблоко натрите на мелкой терке, лук мелко порежьте.

Приготовление форшмака

3. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте лимонный сок, сливочное масло, соль и перец. Хорошо перемешайте и подавайте с подсушенным темным хлебом!

Готовая закуска

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