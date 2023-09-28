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Полезный домашний хлеб за 5 минут для тех, кто на диете: рецепт от кулинара
Домашний хлеб – наилучшая и главное – безопасная альтернатива магазинному продукту. Для приготовления лучше всего использовать льняную муку, а также отруби, сухофрукты, семечки.
Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом полезного домашнего хлеба из льняной муки, со сметаной и яйцами.
Ингредиенты:
- льняная мука – 35 г
- яйца – 2 шт.
- сметана или йогурт – 60 г
- соль и сода – по 1/4 ч. л.
- масло для смазывания формы
- семена
Способ приготовления:
1. Яйца и сметану смешайте. Добавили соль и соду.
2. Всыпьте муку, перемешайте.
3. Форму смажьте растительным маслом. Присыпьте семенами, это не обязательно, по желанию.
4. Выложите тесто и поставьте на 5 минут в микроволновку.
Готовый хлеб с семенами!
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