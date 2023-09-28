Домашний хлеб – наилучшая и главное – безопасная альтернатива магазинному продукту. Для приготовления лучше всего использовать льняную муку, а также отруби, сухофрукты, семечки.

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом полезного домашнего хлеба из льняной муки, со сметаной и яйцами.

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Ингредиенты:

льняная мука – 35 г

яйца – 2 шт.

сметана или йогурт – 60 г

соль и сода – по 1/4 ч. л.

масло для смазывания формы

семена

Способ приготовления:

1. Яйца и сметану смешайте. Добавили соль и соду.

2. Всыпьте муку, перемешайте.

3. Форму смажьте растительным маслом. Присыпьте семенами, это не обязательно, по желанию.

4. Выложите тесто и поставьте на 5 минут в микроволновку.

Готовый хлеб с семенами!

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