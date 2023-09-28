Полезный домашний хлеб за 5 минут для тех, кто на диете: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
48
Домашний хлеб из льняной муки

Домашний хлеб – наилучшая и главное – безопасная альтернатива магазинному продукту. Для приготовления лучше всего использовать льняную муку, а также отруби, сухофрукты, семечки.

Вкусный домашний хлеб

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом полезного домашнего хлеба из льняной муки, со сметаной и яйцами.

Рецепт хлеба
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Ингредиенты:

  • льняная мука – 35 г
  • яйца – 2 шт.
  • сметана или йогурт – 60 г
  • соль и сода – по 1/4 ч. л.
  • масло для смазывания формы
  • семена

Способ приготовления:

1. Яйца и сметану смешайте. Добавили соль и соду.

Яйца с солью и сметаной

2. Всыпьте муку, перемешайте.

Готовое тесто

3. Форму смажьте растительным маслом. Присыпьте семенами, это не обязательно, по желанию.

Семечки для приготовления хлеба

4. Выложите тесто и поставьте на 5 минут в микроволновку.

Приготовления хлеба

Готовый хлеб с семенами!

Готовый хлеб

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