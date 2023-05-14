Полезный домашний йогурт с чиа без закваски: нет подсластителей и красителей

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
303
Полезный домашний йогурт с чиа без закваски: нет подсластителей и красителей

Для того, чтобы сделать традиционныййогурт, используют закваску. Полезные бактерии делают обычное молоко густым и насыщенным. Но чтобы сделать йогурт действительно полезным и питательным – можно использовать семена чиа. В сочетании с другими компонентами этот суперфуд становится вязким.

Идея приготовления домашнего йогурта с чиа опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Это очень полезное сочетание, в котором много жирных кислот, белка и кальция.

Полезный домашний йогурт с чиа без закваски: нет подсластителей и красителей

Ингредиенты на 2 порции:

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  • 10 клубники
  • 2 банана
  • 150 мл кокосового молока (может быть и простое)
  • 2-3 ст.л. семена чиа

Способ приготовления:

Полезный домашний йогурт с чиа без закваски: нет подсластителей и красителей

1. Моем фрукты, нарезаем, перекладываем в блендер, добавляем молоко.

Полезный домашний йогурт с чиа без закваски: нет подсластителей и красителей

2. Все хорошо взбиваем.

Полезный домашний йогурт с чиа без закваски: нет подсластителей и красителей

3. Добавляем семена, хорошо перемешиваем.

4. Перекладываем в контейнер (лучше всего в стеклянный).

Полезный домашний йогурт с чиа без закваски: нет подсластителей и красителей

5. Ставим в холодильник на 2 часа.

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