Для того, чтобы сделать традиционныййогурт, используют закваску. Полезные бактерии делают обычное молоко густым и насыщенным. Но чтобы сделать йогурт действительно полезным и питательным – можно использовать семена чиа. В сочетании с другими компонентами этот суперфуд становится вязким.

Идея приготовления домашнего йогурта с чиа опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Это очень полезное сочетание, в котором много жирных кислот, белка и кальция.

Ингредиенты на 2 порции:

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10 клубники

2 банана

150 мл кокосового молока (может быть и простое)

2-3 ст.л. семена чиа

Способ приготовления:

1. Моем фрукты, нарезаем, перекладываем в блендер, добавляем молоко.

2. Все хорошо взбиваем.

3. Добавляем семена, хорошо перемешиваем.

4. Перекладываем в контейнер (лучше всего в стеклянный).

5. Ставим в холодильник на 2 часа.

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