Полезный домашний йогурт с чиа без закваски: нет подсластителей и красителей
Для того, чтобы сделать традиционныййогурт, используют закваску. Полезные бактерии делают обычное молоко густым и насыщенным. Но чтобы сделать йогурт действительно полезным и питательным – можно использовать семена чиа. В сочетании с другими компонентами этот суперфуд становится вязким.
Идея приготовления домашнего йогурта с чиа опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Это очень полезное сочетание, в котором много жирных кислот, белка и кальция.
Ингредиенты на 2 порции:
- 10 клубники
- 2 банана
- 150 мл кокосового молока (может быть и простое)
- 2-3 ст.л. семена чиа
Способ приготовления:
1. Моем фрукты, нарезаем, перекладываем в блендер, добавляем молоко.
2. Все хорошо взбиваем.
3. Добавляем семена, хорошо перемешиваем.
4. Перекладываем в контейнер (лучше всего в стеклянный).
5. Ставим в холодильник на 2 часа.
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