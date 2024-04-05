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Полезный гуакамоле из авокадо, лука, помидоров и лимонного сока: рецепт самой простой закуски
Гуакамоле – самая простая, вкусная и полезная закуска, которая готовится из авокадо, с луком, соком лимона и помидором. Для более яркого вкуса вы смело можете добавить специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного гуакамоле, с помидором, луком и лимонным соком.
Ингредиенты:
- авокадо – 3 крупных или 4 мельче
- помидор – 1 средний
- лук синий – 1 средний
- лимон
- соль
- оливковое масло
- лаваш – для подачи
Способ приготовления:
1. Лаваш нарежьте треугольниками, выложите на противень и сушите 10 минут при 200 С.
2. Мякоть авокадо переложите в миску и перетрите в пюре, добавьте сок лимона и перемешайте, так авокадо не потемнеет.
3. Порежьте помидор и лук очень мелко и добавьте в авокадо, посолите по вкусу и немного полейте растительным маслом.
Перемешиваем и подаем с лавашом.
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