Гуакамоле – самая простая, вкусная и полезная закуска, которая готовится из авокадо, с луком, соком лимона и помидором. Для более яркого вкуса вы смело можете добавить специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного гуакамоле, с помидором, луком и лимонным соком.

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Ингредиенты:

авокадо – 3 крупных или 4 мельче

помидор – 1 средний

лук синий – 1 средний

лимон

соль

оливковое масло

лаваш – для подачи

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте треугольниками, выложите на противень и сушите 10 минут при 200 С.

2. Мякоть авокадо переложите в миску и перетрите в пюре, добавьте сок лимона и перемешайте, так авокадо не потемнеет.

3. Порежьте помидор и лук очень мелко и добавьте в авокадо, посолите по вкусу и немного полейте растительным маслом.

Перемешиваем и подаем с лавашом.

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