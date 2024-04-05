Полезный гуакамоле из авокадо, лука, помидоров и лимонного сока: рецепт самой простой закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт гуакамоле

Гуакамоле – самая простая, вкусная и полезная закуска, которая готовится из авокадо, с луком, соком лимона и помидором. Для более яркого вкуса вы смело можете добавить специи. 

Полезный гуакамоле

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного гуакамоле, с помидором, луком и лимонным соком. 

Рецепт гуакамолле
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Ингредиенты:

  • авокадо – 3 крупных или 4 мельче
  • помидор – 1 средний
  • лук синий – 1 средний
  • лимон
  • соль
  • оливковое масло
  • лаваш – для подачи

Способ приготовления: 

1. Лаваш нарежьте треугольниками, выложите на противень и сушите 10 минут при 200 С.

Основа из авокадо

2. Мякоть авокадо переложите в миску и перетрите в пюре, добавьте сок лимона и перемешайте, так авокадо не потемнеет.

Приготовление гуакамоле с лимоном

3. Порежьте помидор и лук очень мелко и добавьте в авокадо, посолите по вкусу и немного полейте растительным маслом.

Приготовление гуакамолле

Перемешиваем и подаем с лавашом. 

Готовая закуска

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