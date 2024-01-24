Полезный гуакамоле с вареным яйцом: получается очень сытным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезный гуакамоле с вареным яйцом: получается очень сытным

Гуакамоле – очень питательная и полезная закуска из авокадо. Ее можно есть как намазку или совмещать с другими любимыми продуктами. А чтобы блюдо получилось более сытным – добавьте отварные яйца.

Идея приготовления гуакамоле с вареным яйцом опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Готовится блюдо очень быстро.

Полезный гуакамоле с вареным яйцом: получается очень сытным

Ингредиенты:

  • авокадо – 3 шт. средних
  • яйца вареные – 2 шт.
  • помидоры – 1 шт.
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  • перец острый – 1/3 шт.
  • сок лимона – 1 ст.л.
  • перец/соль – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Полезный гуакамоле с вареным яйцом: получается очень сытным

1. Авокадо разрезать пополам, убрать косточку и с помощью ложки вынуть.

Полезный гуакамоле с вареным яйцом: получается очень сытным

2. Хорошо размять вилкой в состояние пюре.

Полезный гуакамоле с вареным яйцом: получается очень сытным

3. Добавить нарезанные кубиками вареные яйца, помидор, красный острый перец, соль, перец и лимонный сок.

Полезный гуакамоле с вареным яйцом: получается очень сытным

4. Все хорошо перемешать.

5. Хлеб обжарить на сковороде или гриле и смазать намазкой.

Полезный гуакамоле с вареным яйцом: получается очень сытным

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