Гуакамоле – очень питательная и полезная закуска из авокадо. Ее можно есть как намазку или совмещать с другими любимыми продуктами. А чтобы блюдо получилось более сытным – добавьте отварные яйца.

Идея приготовления гуакамоле с вареным яйцом опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Готовится блюдо очень быстро.

Ингредиенты:

авокадо – 3 шт. средних

яйца вареные – 2 шт.

помидоры – 1 шт.

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перец острый – 1/3 шт.

сок лимона – 1 ст.л.

перец/соль – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Авокадо разрезать пополам, убрать косточку и с помощью ложки вынуть.

2. Хорошо размять вилкой в состояние пюре.

3. Добавить нарезанные кубиками вареные яйца, помидор, красный острый перец, соль, перец и лимонный сок.

4. Все хорошо перемешать.

5. Хлеб обжарить на сковороде или гриле и смазать намазкой.

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