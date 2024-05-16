Полезный хек с картофелем для ужина: готовится в духовке
Хек – идеальная рыба для приготовления котлет, а также ее можно просто пожарить и запечь. Стоит отметить, что если не хотите, чтобы рыбные котлеты имели рыбный запах, кулинары советуют добавить в фарш чайную ложку меда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с хеком, который будет отличным вариантом ужина.
Ингредиенты:
- картофель
- хек
- масло
- соль, паприка
- чеснок
- укроп
- сливочное масло
- помидоры черри
- лук
Способ приготовления:
1. Картофель переложите на сковороду, залейте горячей водой, посолите (по желанию добавьте душистый перец и лавровый лист) и готовьте к мягкости.
2. Слейте воду, добавьте растительное масло, еще можно сливочное масло, сушеный чеснок, свежий укроп, паприку, перец. Готовьте до золотистой корочки.
3. Хек почистите, выложите в форму, добавьте помидоры и лук, запекайте в духовке 30 минут при 180 С. К рыбе еще можно добавить розмарин.
Подавать можно с любимым соусом!
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