Полезный хек с картофелем для ужина: готовится в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт хека с овощами и соусом

Хек – идеальная рыба для приготовления котлет, а также ее можно просто пожарить и запечь. Стоит отметить, что если не хотите, чтобы рыбные котлеты имели рыбный запах, кулинары советуют добавить в фарш чайную ложку меда.

Хек, запеченный с луком и морковью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с хеком, который будет отличным вариантом ужина.

Полезная рыба для ужина
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Ингредиенты:

  • картофель
  • хек
  • масло
  • соль, паприка
  • чеснок
  • укроп
  • сливочное масло
  • помидоры черри
  • лук

Способ приготовления:

1. Картофель переложите на сковороду, залейте горячей водой, посолите (по желанию добавьте душистый перец и лавровый лист) и готовьте к мягкости.

Как вкусно приготовить картофель

2. Слейте воду, добавьте растительное масло, еще можно сливочное масло, сушеный чеснок, свежий укроп, паприку, перец. Готовьте до золотистой корочки.

Картофель со специями

3. Хек почистите, выложите в форму, добавьте помидоры и лук, запекайте в духовке 30 минут при 180 С. К рыбе еще можно добавить розмарин.

Рыба с овощами

Подавать можно с любимым соусом!

Готовая рыба

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