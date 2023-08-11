Полезный и бюджетный салат из капусты, который никогда не надоест: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Летом лучше всего готовить легкие салаты из сезонных и полезных овощей, зелени. Для того, чтобы салат был более сытным, добавьте вареные яйца, рыбные консервы, а также морепродукты, крабовые палочки, сыр, консервирую кукурузу, горошек. 

Домашний салат из капусты

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты, с твердым сыром, вареными яйцами и чесноком. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • капуста молодая – 1/2 шт. 
  • кукуруза консервированная –1 б 
  • яйца – 4 шт. 
  • твердый сыр – 150 г
  • огурцы – 2 шт. 
  • укроп – небольшой пучок
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • майонез или сметана
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте капусту. Вареные яйца нарежьте произвольно. 

Капуста для салата

2. Сыр нарежьте брусками, огурцы кольцами.

Приготовление салата

3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте измельченную зелень, кукуруз, чеснок и заправьте майонезом. 

Готовый салат

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