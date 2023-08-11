Летом лучше всего готовить легкие салаты из сезонных и полезных овощей, зелени. Для того, чтобы салат был более сытным, добавьте вареные яйца, рыбные консервы, а также морепродукты, крабовые палочки, сыр, консервирую кукурузу, горошек.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты, с твердым сыром, вареными яйцами и чесноком.

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Ингредиенты:

капуста молодая – 1/2 шт.

кукуруза консервированная –1 б

яйца – 4 шт.

твердый сыр – 150 г

огурцы – 2 шт.

укроп – небольшой пучок

чеснок – 2-3 зуб.

майонез или сметана

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте капусту. Вареные яйца нарежьте произвольно.

2. Сыр нарежьте брусками, огурцы кольцами.

3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте измельченную зелень, кукуруз, чеснок и заправьте майонезом.

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