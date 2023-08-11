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Полезный и бюджетный салат из капусты, который никогда не надоест: готовится 10 минут
Летом лучше всего готовить легкие салаты из сезонных и полезных овощей, зелени. Для того, чтобы салат был более сытным, добавьте вареные яйца, рыбные консервы, а также морепродукты, крабовые палочки, сыр, консервирую кукурузу, горошек.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты, с твердым сыром, вареными яйцами и чесноком.
Ингредиенты:
- капуста молодая – 1/2 шт.
- кукуруза консервированная –1 б
- яйца – 4 шт.
- твердый сыр – 150 г
- огурцы – 2 шт.
- укроп – небольшой пучок
- чеснок – 2-3 зуб.
- майонез или сметана
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте капусту. Вареные яйца нарежьте произвольно.
2. Сыр нарежьте брусками, огурцы кольцами.
3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте измельченную зелень, кукуруз, чеснок и заправьте майонезом.
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