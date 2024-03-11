Салаты из сезонных овощей – лучшее блюдо для обеда, перекуса и ужина. Стоит отметить, что одним из очень полезных зимних овощей является именно морковь.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из моркови, с редисом и вкусной лимонно-медовым соусом.

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Ингредиенты:

редис

1 большая морковь сырая

1 яблоко кисло-сладкое

орехи

Соус:

50 мл масла

сок 0,5 лимона

соль, перец

1 ч. л. горчицы

1 ст. л. жидкого меда

Способ приготовления:

1. Натрите на терке яблоко, морковь, редис. Орехи порежьте мелко.

2. Смешайте все для соуса.

3. Полейте салат заправкой, перемешайте и присыпьте порезанными орехами.

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