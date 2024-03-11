Полезный и бюджетный салат из моркови за 5 минут: готовится с лимонно-медовой заправкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезный и бюджетный салат из моркови за 5 минут: готовится с лимонно-медовой заправкой

Салаты из сезонных овощей – лучшее блюдо для обеда, перекуса и ужина. Стоит отметить, что одним из очень полезных зимних овощей является именно морковь. 

Полезный салат из моркови

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из моркови, с редисом и вкусной лимонно-медовым соусом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • редис 
  • 1 большая морковь сырая
  • 1 яблоко кисло-сладкое 
  • орехи

Соус:

  • 50 мл масла
  • сок 0,5 лимона
  • соль, перец
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ст. л. жидкого меда

Способ приготовления: 

1. Натрите на терке яблоко, морковь, редис. Орехи порежьте мелко.

Овощи для блюда

2. Смешайте все для соуса.

Соус для салата

3. Полейте салат заправкой, перемешайте и присыпьте порезанными орехами.

Готовый салат

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