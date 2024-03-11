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Полезный и бюджетный салат из моркови за 5 минут: готовится с лимонно-медовой заправкой
Салаты из сезонных овощей – лучшее блюдо для обеда, перекуса и ужина. Стоит отметить, что одним из очень полезных зимних овощей является именно морковь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из моркови, с редисом и вкусной лимонно-медовым соусом.
Ингредиенты:
- редис
- 1 большая морковь сырая
- 1 яблоко кисло-сладкое
- орехи
Соус:
- 50 мл масла
- сок 0,5 лимона
- соль, перец
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ст. л. жидкого меда
Способ приготовления:
1. Натрите на терке яблоко, морковь, редис. Орехи порежьте мелко.
2. Смешайте все для соуса.
3. Полейте салат заправкой, перемешайте и присыпьте порезанными орехами.
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