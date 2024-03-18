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Полезный и очень бюджетный салат "Ромашка" из сырой моркови и свеклы для перекуса: готовится 10 минут
Свекла и морковь – идеальные овощи для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что эти два овоща наиболее полезны в сыром виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из сырой свеклы, моркови, куриного филе и картофеля фри.
Ингредиенты:
- куриное филе (или мясо из бедра)
- сырая морковь
- сырая свекла
- кукуруза
- картофель фри
- домашний майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Натрите свеклу и морковь.
2. Нарежьте мелко мясо.
3. Выложите ингредиенты на блюдо, добавьте майонез.
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