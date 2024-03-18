Полезный и очень бюджетный салат "Ромашка" из сырой моркови и свеклы для перекуса: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Свекла и морковь – идеальные овощи для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что эти два овоща наиболее полезны в сыром виде. 

Сырая свекла

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из сырой свеклы, моркови, куриного филе и картофеля фри. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • куриное филе (или мясо из бедра)
  • сырая морковь
  • сырая свекла
  • кукуруза
  • картофель фри
  • домашний майонез
  • соль, перец 

Способ приготовления: 

1. Натрите свеклу и морковь. 

Ингредиенты для салата

2. Нарежьте мелко мясо. 

Приготовление блюда

3. Выложите ингредиенты на блюдо, добавьте майонез. 

Готовое блюдо

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