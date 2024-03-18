Свекла и морковь – идеальные овощи для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что эти два овоща наиболее полезны в сыром виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из сырой свеклы, моркови, куриного филе и картофеля фри.

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Ингредиенты:

куриное филе (или мясо из бедра)

сырая морковь

сырая свекла

кукуруза

картофель фри

домашний майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу и морковь.

2. Нарежьте мелко мясо.

3. Выложите ингредиенты на блюдо, добавьте майонез.

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