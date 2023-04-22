Полезный и сытный кето-перег: понадобится всего 3 ингредиента

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
207
Полезный и сытный кето-перег: понадобится всего 3 ингредиента

Кето – это еда, в которой есть большое количество белков и жиров. А углеводов, наоборот, мало. Такое питание достаточно питательное и диетическое. А для того, чтобы приготовить кето-пирог, понадобится всего 3 простых компонента.

Идея приготовления кето-пирога из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Основным компонентом тут являются яйца.

Полезный и сытный кето-перег: понадобится всего 3 ингредиента

Ингредиенты:

  • 400 г фарша (можно куриный)
  • 7 яиц
  • соль и специи
Видео дня

Способ приготовления:

Полезный и сытный кето-перег: понадобится всего 3 ингредиента

1. Желтки отделяем от белков и добавляем в фарш.

Полезный и сытный кето-перег: понадобится всего 3 ингредиента

2. К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем до побелки.

3. В фарш добавляем любимые специи (можно микс специй для курицы) и перемешиваем до однородности.

Полезный и сытный кето-перег: понадобится всего 3 ингредиента

4. В несколько этапов вводим белки, перекладываем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут.

Полезный и сытный кето-перег: понадобится всего 3 ингредиента

5. Увеличиваем температуру до 200 градусов и включаем конвекцию.

Полезный и сытный кето-перег: понадобится всего 3 ингредиента

6. Готовим еще 5 минут до образования золотистой корочки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты