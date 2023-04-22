Полезный и сытный кето-перег: понадобится всего 3 ингредиента
Кето – это еда, в которой есть большое количество белков и жиров. А углеводов, наоборот, мало. Такое питание достаточно питательное и диетическое. А для того, чтобы приготовить кето-пирог, понадобится всего 3 простых компонента.
Идея приготовления кето-пирога из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Основным компонентом тут являются яйца.
Ингредиенты:
- 400 г фарша (можно куриный)
- 7 яиц
- соль и специи
Способ приготовления:
1. Желтки отделяем от белков и добавляем в фарш.
2. К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем до побелки.
3. В фарш добавляем любимые специи (можно микс специй для курицы) и перемешиваем до однородности.
4. В несколько этапов вводим белки, перекладываем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут.
5. Увеличиваем температуру до 200 градусов и включаем конвекцию.
6. Готовим еще 5 минут до образования золотистой корочки.
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