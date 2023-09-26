Полезный и сытный обед из морепродуктов: что можно вкусно приготовить
Морепродукты – это не только ингредиенты в изысканных салатах из дорогих ресторанов, но и вкусный и сбалансированный обед. Для этого вам понадобятся мидии или креветки. Они прекрасно сочетаются с разными специями, сливочным соусом и чесноком.
Идея приготовления жареных морепродуктов на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Блюдо займет у вас всего несколько минут.
Ингредиенты для креветок:
- креветки
- сливочное масло
- петрушка
- соль и перец.
Способ приготовления креветок:
1. В сковороде нагреваем кусочек сливочного масла.
2. Жарим креветки 4-5 минут.
3. Присыпаем солью и перцем, добавляем петрушку.
Ингредиенты для приготовления мидий:
- 500 г мидий
- 60 г белого сухого вина
- 3 зубца чеснока
- 200 г сливок 20% жирности
- 60 г сырой дорблю
- соль
- перец
- свежий тимьян
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налить вино и добавить мидии.
2. Как только мидии с вином закипят – добавить нарезанный чеснок и сливки.
3. Посолить и поперчить.
4. Со следующим кипением добавить сыр дорблю и хорошо перемешать.
5. Добавить тимьяна, накрыть крышкой и варить под крышкой 2 минуты.
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