Полезный и сытный обед из морепродуктов: что можно вкусно приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезный и сытный обед из морепродуктов: что можно вкусно приготовить

Морепродукты – это не только ингредиенты в изысканных салатах из дорогих ресторанов, но и вкусный и сбалансированный обед. Для этого вам понадобятся мидии или креветки. Они прекрасно сочетаются с разными специями, сливочным соусом и чесноком.

Идея приготовления жареных морепродуктов на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Блюдо займет у вас всего несколько минут.

Полезный и сытный обед из морепродуктов: что можно вкусно приготовить

Ингредиенты для креветок:

  • креветки
  • сливочное масло
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  • петрушка
  • соль и перец.

Способ приготовления креветок:

Полезный и сытный обед из морепродуктов: что можно вкусно приготовить

1. В сковороде нагреваем кусочек сливочного масла.

2. Жарим креветки 4-5 минут.

Полезный и сытный обед из морепродуктов: что можно вкусно приготовить

3. Присыпаем солью и перцем, добавляем петрушку.

Ингредиенты для приготовления мидий:

  • 500 г мидий
  • 60 г белого сухого вина
  • 3 зубца чеснока
  • 200 г сливок 20% жирности
  • 60 г сырой дорблю
  • соль
  • перец
  • свежий тимьян

Способ приготовления:

Полезный и сытный обед из морепродуктов: что можно вкусно приготовить

1. В кастрюлю налить вино и добавить мидии.

2. Как только мидии с вином закипят – добавить нарезанный чеснок и сливки.

3. Посолить и поперчить.

Полезный и сытный обед из морепродуктов: что можно вкусно приготовить

4. Со следующим кипением добавить сыр дорблю и хорошо перемешать.

5. Добавить тимьяна, накрыть крышкой и варить под крышкой 2 минуты.

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