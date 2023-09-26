Морепродукты – это не только ингредиенты в изысканных салатах из дорогих ресторанов, но и вкусный и сбалансированный обед. Для этого вам понадобятся мидии или креветки. Они прекрасно сочетаются с разными специями, сливочным соусом и чесноком.

Идея приготовления жареных морепродуктов на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Блюдо займет у вас всего несколько минут.

Ингредиенты для креветок:

креветки

сливочное масло

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петрушка

соль и перец.

Способ приготовления креветок:

1. В сковороде нагреваем кусочек сливочного масла.

2. Жарим креветки 4-5 минут.

3. Присыпаем солью и перцем, добавляем петрушку.

Ингредиенты для приготовления мидий:

500 г мидий

60 г белого сухого вина

3 зубца чеснока

200 г сливок 20% жирности

60 г сырой дорблю

соль

перец

свежий тимьян

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налить вино и добавить мидии.

2. Как только мидии с вином закипят – добавить нарезанный чеснок и сливки.

3. Посолить и поперчить.

4. Со следующим кипением добавить сыр дорблю и хорошо перемешать.

5. Добавить тимьяна, накрыть крышкой и варить под крышкой 2 минуты.

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