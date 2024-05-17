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Полезный и вкусный омлет со спаржей: готовится 10 минут
Из яиц можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, начиная от яичницы, омлетов, заканчивая запеканками и яйцами пашот. Стоит отметить, что яйца самые полезные яйца именно в вареном тогда, когда желток при приготовлении остается жидким.
Нутрициолог поделилась в Telegram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении омлета со спаржей.
Ингредиенты:
- пучок спаржи
- 3 яйца
- 50 мл молока
- соль
- сливочное масло
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Растопите сливочное масло в оливковом масле.
2. Спаржу нарежьте кусочками по 2-3 см и обжарьте в масле.
3. Взбейте яйца с молоком, залейте спаржу. Аккуратно перемешайте все лопаткой, накройте крышкой и готовьте 7-10 минут на среднем огне.
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