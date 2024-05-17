Полезный и вкусный омлет со спаржей: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Полезный и вкусный омлет со спаржей: готовится 10 минут

Из яиц можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, начиная от яичницы, омлетов, заканчивая запеканками и яйцами пашот. Стоит отметить, что яйца самые полезные яйца именно в вареном тогда, когда желток при приготовлении остается жидким. 

Пышный омлет без масла

Нутрициолог поделилась в Telegram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении омлета со спаржей. 

Полезный омлет
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Ингредиенты: 

  •  пучок спаржи
  • 3 яйца
  • 50 мл молока
  • соль
  • сливочное масло
  • оливковое масло

Способ приготовления: 

1. Растопите сливочное масло в оливковом масле.

2. Спаржу нарежьте кусочками по 2-3 см и обжарьте в масле.

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3. Взбейте яйца с молоком, залейте спаржу. Аккуратно перемешайте все лопаткой, накройте крышкой и готовьте 7-10 минут на среднем огне.

Готовое блюдо

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