Из яиц можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, начиная от яичницы, омлетов, заканчивая запеканками и яйцами пашот. Стоит отметить, что яйца самые полезные яйца именно в вареном тогда, когда желток при приготовлении остается жидким.

Нутрициолог поделилась в Telegram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении омлета со спаржей.

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Ингредиенты:

пучок спаржи

3 яйца

50 мл молока

соль

сливочное масло

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Растопите сливочное масло в оливковом масле.

2. Спаржу нарежьте кусочками по 2-3 см и обжарьте в масле.

3. Взбейте яйца с молоком, залейте спаржу. Аккуратно перемешайте все лопаткой, накройте крышкой и готовьте 7-10 минут на среднем огне.

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