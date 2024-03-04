Полезный и вкусный салат из моркови: готовится очень быстро
Морковь по-корейски может быть отличной закуской, а также главным ингредиентом для приготовления вкусного и легкого салата. Стоит отметить, что морковь отлично сочетается с крабовыми палочками, сыром, кукурузой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из моркови, с твердым сыром и крабовыми палочками.
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Ингредиенты:
- крабовые палочки – 150 г
- корейская морковь – 150 г
- твердый сыр – 150 г
- яйца – 2 шт.
- кукуруза – 4-5 ст. л.
- майонез – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яйца отварите, почистите и порежьте соломинкой.
2. Крабовые палочки порвите на волокна или порежьте.
3. Сыр также порежьте на тонкие полосочки.
4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте морковь по-корейски и кукурузу. Заправьте майонезом, посолите по вкусу, перемешайте и посыпьте резаной петрушкой.
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