Морковь по-корейски может быть отличной закуской, а также главным ингредиентом для приготовления вкусного и легкого салата. Стоит отметить, что морковь отлично сочетается с крабовыми палочками, сыром, кукурузой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из моркови, с твердым сыром и крабовыми палочками.

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Ингредиенты:

крабовые палочки – 150 г

корейская морковь – 150 г

твердый сыр – 150 г

яйца – 2 шт.

кукуруза – 4-5 ст. л.

майонез – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, почистите и порежьте соломинкой.

2. Крабовые палочки порвите на волокна или порежьте.

3. Сыр также порежьте на тонкие полосочки.

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте морковь по-корейски и кукурузу. Заправьте майонезом, посолите по вкусу, перемешайте и посыпьте резаной петрушкой.

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