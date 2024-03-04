Полезный и вкусный салат из моркови: готовится очень быстро

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезный и вкусный салат из моркови: готовится очень быстро

Морковь по-корейски может быть отличной закуской, а также главным ингредиентом для приготовления вкусного и легкого салата. Стоит отметить, что морковь отлично сочетается с крабовыми палочками, сыром, кукурузой. 

Вкусный салат из моркови по-корейски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из моркови, с твердым сыром и крабовыми палочками. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • крабовые палочки – 150 г
  • корейская морковь – 150 г
  • твердый сыр – 150 г
  • яйца – 2 шт.
  • кукуруза – 4-5 ст. л.
  • майонез – 1-2 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Яйца отварите, почистите и порежьте соломинкой.

Куриные яйца

2. Крабовые палочки порвите на волокна или порежьте.

Крабовые палочки

3. Сыр также порежьте на тонкие полосочки.

Приготовление салата

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте морковь по-корейски и кукурузу. Заправьте майонезом, посолите по вкусу, перемешайте и посыпьте резаной петрушкой.

Готовый салат

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