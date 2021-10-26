Чем заменить яйца в выпечке: кулинарный лайфхак

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,1 т.
Чем заменить яйца в выпечке: кулинарный лайфхак

Обычно зерна чиа – это дополнение к разнообразным салатам и йогуртам. Также ими посыпают хлеб и другую выпечку. Но они могут стать полноценным ингредиентом для теста.

Лайфхак от "Вкус Жизни" на странице в Fasebook.

Чиа нужно на кухне даже не как самостоятельный ингредиент. Эти семена прекрасно может заменить яйца в выпечке.

Нужно просто замочить 1 чайную ложку чиа в 2-3 столовых ложках воды (предварительно чиа по желанию можно размолоть) и оставить на 5 мин. Образована масса поможет скрепить тесто. Таким образом блюдо получится полезным и диетическим.

Чиа в чистом виде
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Также, чиа можно приготовить замечательный пудинг для завтрака. Здесь нет яиц и муки и только натуральные подсластители. Идеей поделилась yanarogozha на странице в Instagram.

  • кокосовое или миндальное молоко – 500 мл

  • чиа – 5 ст.л

  • киви – 2 шт

  • банан

  • пучок шпината

  • манго или черника

  • гранола

  • мед или кленовый сироп – 1 ч.л

Способ приготовления:

Чиа-пудинг

  1. Вечером перемешать 400 мл молока, чиа, мед или сироп и оставить на ночь в холодильнике.

  2. Уже утром нарезать 1 киви, выложить на дно посуды.

  3. Выложить пудинг.

  4. Манго или чернику.

  5. Взбить в блендере 100 мл молока, бана, шпинат и залить сверху пудинг.

  6. Добавить Гранола.

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