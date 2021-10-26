Чем заменить яйца в выпечке: кулинарный лайфхак
Обычно зерна чиа – это дополнение к разнообразным салатам и йогуртам. Также ими посыпают хлеб и другую выпечку. Но они могут стать полноценным ингредиентом для теста.
Лайфхак от "Вкус Жизни" на странице в Fasebook.
Чиа нужно на кухне даже не как самостоятельный ингредиент. Эти семена прекрасно может заменить яйца в выпечке.
Нужно просто замочить 1 чайную ложку чиа в 2-3 столовых ложках воды (предварительно чиа по желанию можно размолоть) и оставить на 5 мин. Образована масса поможет скрепить тесто. Таким образом блюдо получится полезным и диетическим.
Также, чиа можно приготовить замечательный пудинг для завтрака. Здесь нет яиц и муки и только натуральные подсластители. Идеей поделилась yanarogozha на странице в Instagram.
кокосовое или миндальное молоко – 500 мл
чиа – 5 ст.л
киви – 2 шт
банан
пучок шпината
манго или черника
гранола
мед или кленовый сироп – 1 ч.л
Способ приготовления:
Вечером перемешать 400 мл молока, чиа, мед или сироп и оставить на ночь в холодильнике.
Уже утром нарезать 1 киви, выложить на дно посуды.
Выложить пудинг.
Манго или чернику.
Взбить в блендере 100 мл молока, бана, шпинат и залить сверху пудинг.
Добавить Гранола.
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