Полезный кабачковый ролл с начинкой для ужина: готовится 10 минут
Кабачки могут быть основой для приготовления вкусных блинов, а также из них можно приготовить закуски, салаты. Для ужина из кабачков можно приготовить оладьи, а также роллы и даже голубцы и пиццу.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного кабачкового ролла, который будет идеальным вариантом ужина.
Ингредиенты:
- кабачки – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 1 ст. л.
- мука – 1 ст. л.
Для начинки:
- сливочный сыр
- тунец
- огурец
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем тщательно отожмите жидкость.
2. Добавьте яйцо, молоко, муку и перемешайте.
3. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и выложите кабачковое тесто и с помощью лопатки, распределите по всей поверхности. Обжарьте с двух сторон.
4. На край блина выложите начинку, сверните в ролл.
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