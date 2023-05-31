Кабачки могут быть основой для приготовления вкусных блинов, а также из них можно приготовить закуски, салаты. Для ужина из кабачков можно приготовить оладьи, а также роллы и даже голубцы и пиццу.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного кабачкового ролла, который будет идеальным вариантом ужина.

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Ингредиенты:

кабачки – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

молоко – 1 ст. л.

мука – 1 ст. л.

Для начинки:

сливочный сыр

тунец

огурец

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем тщательно отожмите жидкость.

2. Добавьте яйцо, молоко, муку и перемешайте.

3. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и выложите кабачковое тесто и с помощью лопатки, распределите по всей поверхности. Обжарьте с двух сторон.

4. На край блина выложите начинку, сверните в ролл.

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