Полезный кабачковый ролл с начинкой для ужина: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Кабачки могут быть основой для приготовления вкусных блинов, а также из них можно приготовить  закуски, салаты. Для ужина из кабачков можно приготовить оладьи, а также роллы и даже голубцы  и пиццу. 

Пирог из кабачков

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного кабачкового ролла, который будет идеальным вариантом ужина. 

Рецепт ролла
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Ингредиенты:

  • кабачки – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт. 
  • молоко – 1 ст. л.
  • мука – 1 ст. л.

Для начинки: 

  • сливочный сыр
  • тунец 
  • огурец 

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем тщательно отожмите жидкость. 

Кабачки для блюда

2. Добавьте яйцо, молоко, муку и перемешайте. 

Тесто для блюда

3. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и выложите кабачковое тесто и с помощью лопатки, распределите по всей поверхности. Обжарьте с двух сторон. 

Жареные блины

4. На край блина выложите начинку, сверните в ролл.

Готовый ролл

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