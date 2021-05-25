Пять фактов в пользу картофеля

В 100 граммах картофеля содержится около 0,6 грамм калия. Почему это важно? Порция в 300 грамм картофеля (приготовленного без соли!) может помочь избавиться от 200 грамм лишней жидкости в вашем организме буквально в течении полу дня.

Картофель содержит на 15-20% больше клетчатки, чем стандартные макароны, а также в 3,5 раза больше клетчатки, чем отварной рис. Потому, если выбирать между этими крахмалистыми гарнирами, картофель оказывается полезней для микрофлоры вашего кишечника и вашей фигуры.

А еще в картофеле на 25% меньше углеводов, чем в стандартных макаронах и в 2 раза меньше углеводов, чем в рисе. Именно поэтому даже при схожем гликемическом индексе, гликемическая нагрузка порции картошки оказывается существенно ниже, опять таки – плюс для вашей фигуры.

Картофель – хороший источник хрома (20% от суточной нормы взрослого человека в 100 граммах). Напоминаю, достаточное количество хрома в рационе залог здоровья вашей поджелудочной, а также того, что вас будет меньше "тянуть на сладенькое".