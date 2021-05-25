Главная Новости
МоваЯзык

/ Блоги - Кулинарные новости

Мария Колповская
Мария Колповская
Эксперт в области ЗОЖ Все статьи автора

Полезный картофель для фигуры: какие ценные вещества содержит овощ

2.9т
Читать материал на украинском

Пять фактов в пользу картофеля

  1. В 100 граммах картофеля содержится около 0,6 грамм калия. Почему это важно? Порция в 300 грамм картофеля (приготовленного без соли!) может помочь избавиться от 200 грамм лишней жидкости в вашем организме буквально в течении полу дня.

  2. Картофель содержит на 15-20% больше клетчатки, чем стандартные макароны, а также в 3,5 раза больше клетчатки, чем отварной рис. Потому, если выбирать между этими крахмалистыми гарнирами, картофель оказывается полезней для микрофлоры вашего кишечника и вашей фигуры.

  3. А еще в картофеле на 25% меньше углеводов, чем в стандартных макаронах и в 2 раза меньше углеводов, чем в рисе. Именно поэтому даже при схожем гликемическом индексе, гликемическая нагрузка порции картошки оказывается существенно ниже, опять таки – плюс для вашей фигуры.

  4. Картофель – хороший источник хрома (20% от суточной нормы взрослого человека в 100 граммах). Напоминаю, достаточное количество хрома в рационе залог здоровья вашей поджелудочной, а также того, что вас будет меньше "тянуть на сладенькое".

  5. И, наконец, витамин В6 – почти половина суточной нормы взрослого человека в порции (300 грамм). Витамин В6 необходим для здоровья нашего сердца и нервной системы.

Конечно же, все сказанное относится к:

  • отварному или запеченному картофелю,

  • приготовленному без соли (для коррекции вкуса можно использовать чеснок и пряные травы),

  • и без лишнего жира (вместо масла, сала и жирных заправок можно использовать натуральный густой йогурт),

  • выращенному без использования больших доз удобрений,

  • хранившемуся после сбора не более полу года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Мария Колповская Мария Колповская
Место
Украина
Тег
продукты
Источник
Источник: Facebook Марии Колповской
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz