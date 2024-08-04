Полезный крем-суп из баклажанов: с чем вкусно подать блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Полезный крем-суп из баклажанов: с чем вкусно подать блюдо

Сезонные баклажаны можно использовать для приготовления различных закусок и консерваций. Также из них получается очень питательный и легкий крем-суп. В его составе много разнообразных овощей и пряных специй.

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Идея приготовления сытного крем-супа из баклажанов опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Вкусно подать с сухариками.

Полезный крем-суп из баклажанов: с чем вкусно подать блюдо

Ингредиенты:

  • баклажаны средние – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • масло
  • вода – 0,8-1 л
  • сливки 15-20% – 100 мл.
  • душистый перец
  • лавровые листья
  • соль+перец – по вкусу
  • сухарики домашние из хмели-сунели

Способ приготовления:

Полезный крем-суп из баклажанов: с чем вкусно подать блюдо

1. Лук и морковь обжарить в сотейнике до золотистого цвета.

2. Добавить чеснок. Жарить еще минутку.

Полезный крем-суп из баклажанов: с чем вкусно подать блюдо

3. Добавить воду, душистый перец и лавровый лист.

4. Варить бульон 15 минут до готовности моркови.

5. Баклажаны нарезать пополам.

Полезный крем-суп из баклажанов: с чем вкусно подать блюдо

6. Полить растительным маслом, посолить.

7. Отправить в духовую при температуре 200 градусов на 25-30 минут.

8. Важно, чтобы баклажаны были достаточно пригоревшими.

Полезный крем-суп из баклажанов: с чем вкусно подать блюдо

9. Когда баклажаны приготовились, убрать мякоть ложкой.

10. Из бульона убрать лавровые листья и перец.

11. Добавить мякоть баклажан. Взбить блендером.

Полезный крем-суп из баклажанов: с чем вкусно подать блюдо

12. Добавить 100 мл сливок, соль и перец по вкусу.

13. Прогреть суп, подавать с домашними сухариками из хмели-сунели.

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