Полезный крем-суп из баклажанов: с чем вкусно подать блюдо
Сезонные баклажаны можно использовать для приготовления различных закусок и консерваций. Также из них получается очень питательный и легкий крем-суп. В его составе много разнообразных овощей и пряных специй.
Идея приготовления сытного крем-супа из баклажанов опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Вкусно подать с сухариками.
Ингредиенты:
- баклажаны средние – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- масло
- вода – 0,8-1 л
- сливки 15-20% – 100 мл.
- душистый перец
- лавровые листья
- соль+перец – по вкусу
- сухарики домашние из хмели-сунели
Способ приготовления:
1. Лук и морковь обжарить в сотейнике до золотистого цвета.
2. Добавить чеснок. Жарить еще минутку.
3. Добавить воду, душистый перец и лавровый лист.
4. Варить бульон 15 минут до готовности моркови.
5. Баклажаны нарезать пополам.
6. Полить растительным маслом, посолить.
7. Отправить в духовую при температуре 200 градусов на 25-30 минут.
8. Важно, чтобы баклажаны были достаточно пригоревшими.
9. Когда баклажаны приготовились, убрать мякоть ложкой.
10. Из бульона убрать лавровые листья и перец.
11. Добавить мякоть баклажан. Взбить блендером.
12. Добавить 100 мл сливок, соль и перец по вкусу.
13. Прогреть суп, подавать с домашними сухариками из хмели-сунели.
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