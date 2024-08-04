Сезонные баклажаны можно использовать для приготовления различных закусок и консерваций. Также из них получается очень питательный и легкий крем-суп. В его составе много разнообразных овощей и пряных специй.

Видео дня

Идея приготовления сытного крем-супа из баклажанов опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Вкусно подать с сухариками.

Ингредиенты:

баклажаны средние – 2 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

масло

вода – 0,8-1 л

сливки 15-20% – 100 мл.

душистый перец

лавровые листья

соль+перец – по вкусу

сухарики домашние из хмели-сунели

Способ приготовления:

1. Лук и морковь обжарить в сотейнике до золотистого цвета.

2. Добавить чеснок. Жарить еще минутку.

3. Добавить воду, душистый перец и лавровый лист.

4. Варить бульон 15 минут до готовности моркови.

5. Баклажаны нарезать пополам.

6. Полить растительным маслом, посолить.

7. Отправить в духовую при температуре 200 градусов на 25-30 минут.

8. Важно, чтобы баклажаны были достаточно пригоревшими.

9. Когда баклажаны приготовились, убрать мякоть ложкой.

10. Из бульона убрать лавровые листья и перец.

11. Добавить мякоть баклажан. Взбить блендером.

12. Добавить 100 мл сливок, соль и перец по вкусу.

13. Прогреть суп, подавать с домашними сухариками из хмели-сунели.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: